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Мой дом Инструкция Как ухаживать за колеусом в домашних условиях: советы агронома

Как ухаживать за колеусом в домашних условиях: советы агронома

Этот цветок неприхотлив, но и у него есть свои нюансы

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Колеус плохо переносит палящие лучи солнца, при этом отлично выдерживает даже тень | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUКолеус плохо переносит палящие лучи солнца, при этом отлично выдерживает даже тень | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Колеус плохо переносит палящие лучи солнца, при этом отлично выдерживает даже тень

Источник:
Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Колеус — яркое растение, которое ценится за свои пестрые цветы. Он выдерживает даже тень и невнимательный уход, поэтому идеально подходит в качестве комнатного растения и украшения дачи.

— Это листоцветущее растение. Они красивы именно за счет окраски листьев. Бывают самого разного цвета: ярко-бордовые, красные, желтые, фиолетовые. С их помощью можно создавать великолепные узоры на клумбах и отлично вписывать в интерьер, — уверяет агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Уход за колеусом в домашних условиях

При посеве семенами колеусы всходят примерно за 10–14 дней | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUПри посеве семенами колеусы всходят примерно за 10–14 дней | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

При посеве семенами колеусы всходят примерно за 10–14 дней

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Колеус плохо переносит палящие лучи солнца, при этом отлично выдерживает даже тень. Оптимальные условия — яркий, рассеянный свет. Тогда листва будет особенно эффектной.

Растения не любят засуху, поэтому в горшке почва всегда должна быть чуть влажной. Летом придется поливать чуть чаще, чем зимой. Температура должна быть +20… +25 градусов. Колеусы стоит опрыскивать хотя бы раз в неделю по листу.

Чтобы растение лучше кустилось, стоит прищипывать раз в месяц верхушки молодых побегов. До конца лета нужно вносить комплексные удобрения раз в две недели.

Колеус для дачи

Семена колеуса очень маленькие, поэтому лишь слегка прикройте их грунтом при посеве на рассаду. Как только появилось 2–3 настоящих резных листа, пора приступать к пикировке.

— Когда растению будет примерно 1,5 месяца, его можно высаживать в открытый грунт. Главное, чтобы не было ночных заморозков. Это многолетнее растение, поэтому в конце сезона нужно будет срезать верхушку, а корешки — выкопать и отправить на хранение, — отметила Людмила Шубина.

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