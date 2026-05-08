Как ухаживать за колеусом в домашних условиях: советы агронома

Колеус плохо переносит палящие лучи солнца, при этом отлично выдерживает даже тень Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Колеус — яркое растение, которое ценится за свои пестрые цветы. Он выдерживает даже тень и невнимательный уход, поэтому идеально подходит в качестве комнатного растения и украшения дачи.

— Это листоцветущее растение. Они красивы именно за счет окраски листьев. Бывают самого разного цвета: ярко-бордовые, красные, желтые, фиолетовые. С их помощью можно создавать великолепные узоры на клумбах и отлично вписывать в интерьер, — уверяет агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Уход за колеусом в домашних условиях

При посеве семенами колеусы всходят примерно за 10–14 дней Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Колеус плохо переносит палящие лучи солнца, при этом отлично выдерживает даже тень. Оптимальные условия — яркий, рассеянный свет. Тогда листва будет особенно эффектной.

Растения не любят засуху, поэтому в горшке почва всегда должна быть чуть влажной. Летом придется поливать чуть чаще, чем зимой. Температура должна быть +20… +25 градусов. Колеусы стоит опрыскивать хотя бы раз в неделю по листу.

Чтобы растение лучше кустилось, стоит прищипывать раз в месяц верхушки молодых побегов. До конца лета нужно вносить комплексные удобрения раз в две недели.

Колеус для дачи

Семена колеуса очень маленькие, поэтому лишь слегка прикройте их грунтом при посеве на рассаду. Как только появилось 2–3 настоящих резных листа, пора приступать к пикировке.