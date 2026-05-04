Легко можно выполнить своими руками: разбираемся, как правильно утеплить гараж

Что надо для утепления гаража Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Утепление гаража — важный шаг для создания комфортных условий работы, защиты автомобиля, а также продления срока службы конструкций. Разберемся, как выполнить эту задачу правильно и какие материалы лучше всего подойдут для работы.

Шаг 1. Выбор материалов

Для утепления гаража подойдут следующие материалы, у которых есть свои плюсы и минусы:

минеральная вата — хорошо держит тепло, пожаробезопасна, но требует защиты от влаги;

пенопласт — легкий, недорогой, но горючий и менее прочный;

экструдированный пенополистирол — устойчив к влаге, прочен, но дороже пенопласта;

пенополиуретан — наносится напылением, создает бесшовный слой, но требует специального оборудования;

фольгированные утеплители — отражают тепло и подходят для комбинированного использования.

Для гаража лучше выбирать влагостойкие и пожаробезопасные материалы. Таким образом, наиболее практичными считаются экструдированный пенополистирол или минеральная вата с гидроизоляцией.

Шаг 2. Подготовка поверхностей

Перед утеплением необходимо очистить стены, потолок и пол от грязи, пыли и старых покрытий. Также нужно заделать трещины и щели монтажной пеной или штукатуркой. Далее следует обработать поверхности антисептиком (особенно деревянные конструкции) — это предотвратит появление плесени и грибка. При необходимости стоит выровнять стены штукатуркой или обрешеткой.

Шаг 3. Утепление стен

При утеплении минеральной ватой или пенополистиролом для начала нужно установить каркас из деревянных брусков или металлических профилей с шагом 60 сантиметров (под размер плит утеплителя). Далее необходимо уложить утеплитель между элементами каркаса, закрепить материал дюбелями с широкой шляпкой («грибками»), а поверх утеплителя уложить пароизоляционную пленку — она предотвратит проникновение влаги внутрь слоя. Ее можно закрепить на каркасе степлером. В заключении обшейте конструкцию гипсокартоном, фанерой или OSB‑плитами.

Для способа с напылением пенополиуретана нужно нанести материал равномерным слоем на стены с помощью специального оборудования, дождаться полного высыхания (обычно 24 часа) и при необходимости выполнить финишную отделку.

Шаг 4. Утепление потолка

Потолок утепляют аналогично стенам: соберите каркас, уложите утеплитель и закрепите пароизоляцию. В конце — финишная отделка, например обшивка гипсокартоном. При утеплении потолка важно учитывать нагрузку на конструкцию — выбирайте легкие материалы.

Шаг 5. Утепление пола

Для утепления пола необходимо выровнять его основание: удалить неровности и заделать трещины. После этого надо уложить гидроизоляционный слой (полиэтиленовую пленку или рубероид) и плиты экструдированного пенополистирола или другого утеплителя. Далее следует залить стяжку толщиной 5–7 сантиметров поверх утеплителя. После высыхания стяжки можно уложить финишное покрытие: плитку, наливной пол или что-то другое.

Есть альтернативный вариант, если пол уже забетонирован. Тогда его можно утеплить изнутри, уложив материал под финишное покрытие (например, под фанеру или линолеум с подложкой).

Шаг 6. Утепление ворот

Ворота — основной источник теплопотерь, поэтому при утеплении им надо уделить особое внимание. Сначала очистите поверхность ворот от ржавчины и грязи, далее закрепите на створках каркас из деревянных реек, после чего уложите в ячейки каркаса утеплитель (пенопласт или пенополистирол). Потом надо закрепить утеплитель саморезами или клеем, а поверх материала закрепить облицовочный материал, например, фанеру или вагонку. По периметру ворот необходимо установить уплотнители — они предотвратят сквозняки.

Шаг 7. Вентиляция

При утеплении гаража важно сохранить вентиляцию, чтобы избежать скопления влаги и конденсата. Изначально нужно установить приточно‑вытяжную систему с регулируемыми заслонками; просверлить в стенах два отверстия диаметром 10–15 сантиметров: одно у пола (приток), другое под потолком (вытяжка); закрыть отверстия решетками; а также установить заслонки для регулировки потока воздуха.