Неправильно вы за рассадой ухаживаете — вот как надо! Советы от опытного садовода

Да с таким садоводом всё что хочешь зацветет! Источник: Мария Приймак / Vk.com

Весна для садоводов — время планов и надежд. Подоконники в квартирах превращаются в маленькие тепличные хозяйства. Томаты, перцы, баклажаны и цветочная рассада посиживают в стаканчиках в ожидании переезда на волю, идут себе в рост. И тут-то случается больше всего неприятностей. Сеянцы то не всходят, то вытягиваются, то падают с подгнившим стеблем, то желтеют без видимой причины.

Спокойствие! Мы отправили корреспондента издания NGS24.RU Татьяну Зарву в университет, чтобы она отыскала там преподавателя садоводства Марию Приймак. И та рассказала, из-за чего рассада говорит садоводам «оревуар», как не дать ей зачахнуть, почему не всходят семена и о многом другом.

Семена не всходят

Одна из самых обидных ситуаций: засеяли ящики, ждете неделю, вторую, а всходов нет. Дальше обычно начинается поиск виноватого: не так поливал, не там поставил, не тем грунтом засыпал. Но чаще всего, по словам Марии Приймак, дело вообще не в уходе, а в самих семенах.

Типичная картина для садовода Источник: Мария Приймак Правильно выбирайте семена Источник: Мария Приймак

— Чтобы минимизировать эти риски, лучше выбирать семена проверенных крупных производителей. Обратите внимание: на упаковке должна быть дата упаковки семян, а иногда и дата их сбора. Отдавайте предпочтение свежим семенам, — советует Мария.

Важно и то, где покупать.

— Важно покупать семена в специализированных магазинах, так как покупка в непроверенных местах — это риск. Мы не можем знать, как эти семена хранили, были ли соблюдены полностью все условия и критерии по влажности и температуре, — объясняет садовод.

Рассада вытягивается

Тонкие длинные стебли, между листочками большие расстояния, растения наклоняются к окну — это список самых популярных жалоб на рассаду на подоконниках. Причина, по словам Марии, всегда одна — дефицит света при слишком высокой температуре.

Не экономьте свет Источник: Мария Приймак И будет вам счастье Источник: Мария Приймак

— Используйте фитолампы, минимум 12–14 часов светового дня. Перенесите рассаду в более прохладное место. Иногда достаточно снизить температуру буквально на два–три градуса, — говорит эксперт.

Если растения уже вытянулись, при пикировке их можно аккуратно заглубить до семядольных листочков. Пока сеянцы молодые, заглублять можно практически любые культуры — и цветы, и овощи.

Отдельная история — томаты. Их, по словам Марии, разрешается заглублять на любом сроке роста, у этой культуры по всему стеблю легко образуются дополнительные корни. Если рассада помидоров переросла критически, а высаживать в теплицу или грунт еще рано, у садовода есть радикальный прием.

— Можно отрезать макушки томатов и заново их укоренить в грунте или стакане с водой. Корневую часть томата, которую разрезали, не нужно выбрасывать, так как из ближайшего к разрезу междоузлия появятся пасынки, на которых можно далее выращивать помидоры, — поясняет Мария.

«Черная ножка»

Это одна из самых коварных напастей рассадного периода. Коварство в том, что действует грибок быстро: еще утром растения стояли крепкими, а к вечеру часть ящика уже полегла. Стебель у основания чернеет, истончается, и растение падает. Причина — грибок, который активно размножается в сырой плотной почве.

Можно прибегнуть к дополнительным источникам света Источник: Мария Приймак

Профилактика начинается еще до посева: грунт нужно обеззараживать, а всходы не заливать. Имеет значение и сам субстрат.

— На ранних этапах идеальный вариант для рассады — это нейтрализованный верховой торф с добавлением разрыхлителей. Он воздухопроницаемый и легкий. В таком грунте риск гниения минимальный, — объясняет Приймак.

Еще один момент, о котором часто забывают, — температура поливочной воды. Она должна быть комнатной, холодная из-под крана провоцирует болезнь.

Если черная ножка уже появилась, алгоритм простой: больные растения удалить, остальные пролить раствором фунгицида, например «Фитоспорином». Поверхность земли Мария советует присыпать сухим песком, перлитом или вермикулитом.

— Разрыхлители выполняют роль губки и впитывают излишки влаги, — говорит она.

Листья желтеют или бледнеют

Это сигнал о нехватке питательных веществ или проблемах с корнями. По тому, какие именно листья изменили цвет, можно понять, в чем дело.

Если желтеют нижние листья, то, скорее всего, не хватает азота. Листья бледные или светло-зеленые — недостаток освещения или железа, так называемый хлороз.

Следите за оттенком листьев Источник: Мария Приймак

Решение Мария предлагает простое: подкормить комплексным минеральным удобрением для рассады. Параллельно стоит проверить, не залиты ли корни: избыток воды мешает им «дышать», и внешне это тоже выглядит как голодание.

Остановка в росте

Рассада взошла, а потом вдруг замерла на месте. Новые листья не появляются, старые стоят без движения. Причин Мария называет несколько.

Первая — тесный горшок. Корням некуда расти, пора пересаживать в большую емкость. Вторая — холодный подоконник.

— Если ящики стоят на холодном подоконнике, корни «засыпают» от низкой температуры. Подложите под контейнеры пенопласт или доску, — советует эксперт.

Третий сценарий — остановка роста после пересадки. В этом случае растению нужно просто дать 3–5 дней на адаптацию и помочь препаратами.

— Можно использовать стимулятор корнеобразования. Также можно простимулировать рост любым препаратом с аминокислотами, — говорит Мария.

Белый или серый налет на почве

Еще одна частая картина на подоконнике — странный налет на поверхности грунта. По словам Марии, это может быть либо плесень, либо высолы — отложения солей из жесткой воды или переизбыток удобрений в грунте.

Лечение похожее в обоих случаях. Верхний слой земли нужно снять и досыпать свежий, чистый — на основе верхового нейтрализованного торфа. Поливать рассаду только отстоянной или фильтрованной водой. И чаще рыхлить поверхность почвы, чтобы к корням шел воздух.

Золотые правила здоровой рассады

Если суммировать всё, о чем говорит Мария Приймак, профилактика рассадных проблем сводится к четырем простым правилам. За каждым из них стоит конкретная проблема, которую можно поймать в самом начале, пока она не переросла в катастрофу на целый ящик.