3 принципа японской уборки, которые помогут навести порядок и в доме, и в мыслях

Уборка расхламляет и пространство, и голову Источник: Freepik

Вы замечали, что беспорядок в доме сбивает с толку и мешает сосредоточиться? И наоборот — в чистоте не просто дышится легче, но и мозг работает активнее. В японской культуре давно пришли к выводу: порядок в пространстве помогает навести порядок в мыслях.

Но при этом здесь не стремятся к перфекционизму и не надраивают квартиру часами. Главный принцип: лучше потратить 5 минут в день, чем потом убить на «битву» за порядок несколько часов, а то и дней. Японская система организации пространства зиждется на 3 простых принципах: соудзи, оосодзи и данша‑ри. В чём их смысл — разбирался «Доктор Питер».

Соудзи: убираем и медитируем

Соудзи — это не просто утренняя уборка, а настоящий ритуал. Потратить 5 минут в день на самые простые действия: заправить постель, протереть раковину, вымыть чашку после кофе, унести на место ту или иную вещь.

Эксперты говорят, что соудзи — это своего рода медитация в движении: она помогает настроиться на продуктивный день. Главное правило — сосредоточиться только на процессе: не включать музыку, не отвлекаться на гаджеты и не думать о каких-то делах, проблемах или задачах.

Оосодзи: перебираем вещи и мысли

Оосодзи в японской культуре — это большая уборка. Изначально ее проводили перед Новым годом как символ переосмысления жизни. Но сейчас всё чаще оосодзи практикуют 2 раза в год: весной и осенью.

Впрочем, это не та генеральная уборка, к которой мы привыкли. Этот ритуал заключается в том, чтобы привести в порядок свое пространство и мысли тщательно и целенаправленно, когда есть силы, а не в бытовой спешке. Кстати, благодаря соудзи грязь не успевает накапливаться, поэтому можно уделить внимание масштабным целям.

«Дело не только в наведении порядка, — говорит эксперт Билл Паркинсон. — Это еще и способ завершить дела, внести в них ясность и по-настоящему начать новый сезон».

4 правила оосодзи

Уборка по часовой стрелке. Начните со входа в комнату и двигайтесь по часовой стрелке, возвращаясь к тому месту, с которого вы начали. По словам эксперта, это символически замыкает круг, при этом вы не упустите ничего. Порядок сверху вниз. Сначала нужно протереть верхние полки, светильники и другие высокие поверхности, а затем мебель и полы. Так пыль не осядет обратно на те места, которые вы уже убрали. Часто именно из‑за этого в комнате так быстро снова становится грязно. Новая энергетика. Ключевой принцип оосодзи — избавляться от всего, что портит пространство, будь то визуально или эмоционально (об этом мы еще поговорим дальше). Когда в комнате слишком много лишних вещей, они влияют на ваше настроение. Заменить подушки на диване, покрывало на кровати, обновить текстиль и декор — всё это придаст вам новые силы. Взгляд со стороны. Оосодзи традиционно проводят всей семьей, и это не просто так. По словам Билла Паркинсона, со временем у нас формируется слепота к беспорядку: мы просто перестаем замечать бардак, который сами и создаем. Поэтому очень важен взгляд со стороны: другой человек заметит то, что вы сами упустили из виду.

Весной без генеральной уборки не обойтись Источник: Freepik

Данша‑ри: выкидываем ненужное

Данша‑ри — философия минимализма. Ее суть — в ее названии: дан — отказ от покупки ненужного; ша — избавление от лишнего; ри — освобождение от привязанности к вещам. Всё просто: чем меньше ненужного в доме, тем проще поддерживать порядок. А освобождая пространство, человек освобождает и мысли.

Вообще, практиковать данша-ри надо еще на этапе покупки. 3 ключевых вопроса, которые надо себе задавать: «Где хранить?», «Как часто я буду это использовать?», «Есть ли у меня что-то похожее?»

Но если в доме уже много лишнего, то уборку в Японии проводят по таким правилам:

если не использовали вещь полгода, ее отдают, продают или выкидывают — вряд ли она уже пригодится;

так же поступают и с подарками, которые не нужны, — из вежливости никто ничего не хранит;

в доме остаются только вещи, которые приносят радость или реальную пользу.

Избавились от старого или освободили место для нового — только тогда можно что-то купить взамен.

А как в Европе?

В Скандинавии есть схожий метод расхламления — называется «предсмертная уборка». Без паники, умирать никому не понадобится. Главный принцип этой уборки звучит так: представьте, что вам нужно оставить после себя только самое важное, и решите, какие вещи действительно стоят того, чтобы их сохранить.

Эксперты говорят, что эта идея работает как зеркало, которое отражает наши отношения с материальным миром. Раньше цена вещей была гораздо выше: многое делали вручную и передавали из поколения в поколение. Добротные предметы считались признаком благополучия. Сейчас всё по-другому — вещи легко купить, их ценность совсем невелика. Пользуемся мы ими редко, а радости они не приносят совсем.