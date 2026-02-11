За некоторые услуги ЖКХ можно не платить: в чём секрет

Владельцы квартир имеют право не платить за дополнительные жилищно‑коммунальные услуги, если те появились в квитанции без их согласия. Об этом рассказал кандидат юридических наук, преподаватель юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Дмитрий Коновалов.
«Это могут быть услуги охраны, услуги консьержа, уборка территории или подъезда», — пояснил юрист в разговоре с РИА Новости.
Ключевой принцип: платить за такие услуги собственник обязан только в случае принятия соответствующего решения на собрании жильцов. Если собрание прошло с соблюдением всех процедур — был обеспечен необходимый кворум и нужное число согласных, — то придется раскошелиться.
«Однако, если при проведении собрания были нарушены процедурные нормы, то собственник, который не участвовал в собрании, может обжаловать решение в суде», — отметил Коновалов.
Кроме того, юрист напомнил, что отдельные категории граждан имеют право на льготы по оплате услуг ЖКХ. Среди них:
пенсионеры;
военнослужащие;
члены многодетных семей.
В качестве примера эксперт привел Москву, где ветеранам труда предоставляется 50% скидка на оплату ЖКУ. По его словам, аналогичные меры поддержки внедряют и другие регионы России.