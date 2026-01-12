Аномалии ЖКХ — 2026: как россияне встречают рекордное повышение тарифов и в каких регионах они вырастут больше всего

Прорывы теплотрасс для мегаполисов явление не редкое Источник: Валентин Егоршин / FONTANKA.RU

Поздравляем вас, уважаемые читатели, не только с наступившим Новым годом, но и с небывалым повышением коммунальных тарифов. Рост произошел 1 января, а затем будет еще 1 октября. Все без исключения россияне ощутят реальный эффект на семейных бюджетах.

С 1 января тарифы на коммунальные услуги во всех субъектах России выросли одинаково — на 1,7%. Это повышение власти называли «техническим» и объясняли корректировкой расчетной базы.

Основная нагрузка придется на 1 октября, когда тарифы увеличатся значительно сильнее и уже с региональной дифференциацией. Средние индексы роста отличаются почти в 3 раза в зависимости от субъекта РФ.

Наибольший рост: Ставропольский край — +22%; Республика Дагестан — +19,7%; Тамбовская область — +17,5%; Тюменская область — +17,2%; Северная Осетия — +16,3%; Республика Коми — +15,3%.

Наверное, эти территории с завистью смотрят на жителей тех, которые в конце «тарифного» списка. Минимальное изменение тарифов было установлено для:

Где тарифы вырастут меньше всего: Хакасия и Чукотка — +8%; Бурятия и Кировская область — +8,9%; Томская и Сахалинская области — +9%.

Крупнейшие агломерации: Москва — +15%; Московская область — +12,8%; Санкт-Петербург — +14,6%.

Для Москвы и Санкт-Петербурга предельно допустимые отклонения по муниципалитетам установлены на нулевом уровне, то есть рост должен быть абсолютно одинаковым для всех районов города. А вот в Подмосковье допустимое отклонение составит 5%, в Ленинградской области — 2,1%, что приведет к более заметной разнице между отдельными муниципалитетами.

Зачем так резко повышать тарифы? Этот вопрос MSK1.RU задал постоянному эксперту Константину Крохину. Он председатель правления Союза жилищных организаций Москвы и член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ.

— Какие были первые ваши ощущения от решений правительства по росту тарифов в 2026 году?

— Ощущения того, что мы возвращаемся к росту тарифов 90-х годов, когда они были двузначные. В среднем было 30–35% в год.

Государство, федеральное правительство установило предельные индексы в районе 11–18%. Но и многие регионы тоже объявили свои решения тарифные на 2026-й год. И в целом это где-то от 16% до 42%.

Самое плохое положение с тарифами в плане роста — это Дальний Восток. Плюс некоторые регионы типа Ингушетии. Ну и Ставропольский край, где официально 22% и плюс разрешили еще 24%, то есть в целом где-то 46%.

— И что же, действительно тарифы могут вырасти в полтора раза?

— Я вам больше скажу! Помимо самих тарифов, у нас огромная проблема с начислениями. Плата за коммунальные услуги должна начисляться по факту потребления, по объему. То есть кубометры, гикокалории. А на практике мы имеем (в том числе и в столичном регионе) начисления, которые в десятки раз выше.

И как люди не судятся, куда ни обращаются, власть глуха к тому, что помимо тарифа идет фиктивный объем потребления на общедомовые нужды. Всякого рода потери в трубах дырявых, а также потребление салонов красоты, массажных салонов, магазинов, расположенных на первых этажах МКД, — всё это размазывается на простых потребителей, граждан, владельцев квартир.

Вот это мы имеем повсеместно в Москве, и тоже ни Роспотребнадзор, ни Жилищный надзор, ни прокуратура на это не реагируют.

— А что будет с платой за капремонт?

— С 1 января практически везде выросла стоимость взносов на капитальный ремонт. Если в регионах с низкой базой это не так чувствительно, то в крупных городах — Москва, города Московской области, Санкт-Петербург, Якутск — это очень существенно. Сумма взносов на капремонт уже почти сопоставима со стоимостью текущего содержания.

При этом текущее содержание — 42 или 52 рубля с квадратного метра в Москве — вы хотя бы можете пощупать: дворники, уборщицы, лифт. А капитальный ремонт — почти 40 рублей с «квадрата» — будет через 20 лет. Но мы прекрасно понимаем, что через 20 лет ничего не будет.

— Могу с вами поспорить. Программы капремонта реализуются, я много езжу по регионам, вижу эти отремонтированные дома.

— Ну вот мой дом, например, стоит в программе капремонта на 2039–2042 год. Я понимаю, что к этому времени не будет Собянина. Любые обещания за пределами политического цикла или жизни человека неисполнимы. И я это уже проходил. В 1986 году Горбачев обещал, что к 2000 году каждая советская семья будет иметь отдельную квартиру. Сейчас уже 2026 год. Советская семья не получила отдельную квартиру.

Поэтому капитальные ремонты — это ремонты старых домов возрастом от 50 до 120 лет, советского жилфонда. Но это не их деньги. Это мои деньги, которые 25 лет накапливаются в общем котле и в мой дом не вернутся.

Мои деньги, как в финансовой пирамиде, пошли в старые дома, которые ко мне отношения не имеют. Кому-то повезло, кому-то нет — как в Кургане, где старые дома всё равно не ремонтируются, потому что не хватает денег.

— А что вообще происходит с фондом капремонта в масштабах страны? Может, просто денег не хватает?

— По статистике 2024 года в системе «общего котла» капремонта накоплено около 1,3 трлн рублей, а потратить должны 650 млрд. То есть запасов — примерно на два года.

И эта финансовая пирамида (по-другому не скажу) существует с 2015 года. Сейчас прошло уже 10 лет, а к своему 15-летию она, скорее всего, станет отрицательной. Вы же не повысите взносы на капремонт до 100 рублей за квадратный метр.

Это будущие платежи, которые вы не получите. По сути, у людей просто забирают деньги — это не платежи, налог. И мы понимаем, что тем, кто платит сейчас, эти деньги не вернутся. А те, кто получает капремонт, к этим взносам отношения не имеют — им просто повезло. Таких людей немного.

В результате платежка растет, а услуг человек не получает. Ни по капремонту, ни по качеству. По сути, это налоговая система.

— То есть деньги на капремонт расходуются неэффективно, отсюда и такой неизрасходованный «запас» в сотни миллиардов?

— Деньгами распоряжаются неправильно! Мы видим посадки директоров фондов капремонта: Челябинская область, Московская область, Ростовская область, Ставропольский край, Ивановская область.

Это финансовая пирамида. Воровство и неэффективность растут. Откаты в капремонте — от 30 до 50%. Это значит, что до цели доходит только половина средств, и то цель часто ненужная.

Вместо замены лифтов, программу которой уже продлили до 2030 года, продолжают красить подъезды и фасады. Концептуальных изменений в управлении системой не происходит.

— Ну а как, прогнозируете, пройдет нынешняя зима, да и вообще 2026 год в плане коммунальных аварий? Будет хуже или лучше?

— Государство и Минстрой замыливают статистику и манипулируют цифрами долга: то полтора триллиона, то 840 млрд, то 1,2 трлн, то 440 млрд.

На этом фоне фактически сорвана программа модернизации коммунального хозяйства и сетей. В 2024 году обещали 4,5 трлн рублей: 1,5 трлн бюджетных и 3 трлн инвесторских. Сейчас конец 2025 года. Бюджетных денег нет — есть 400–700 млрд. Внебюджетных нет вообще.

Это означает, что программа сорвана, и значит, надежность сетей падает. Если нынешняя зима будет такой же холодной, как в 2023–2024 годах (а всё на это указывает), нас ждут аварии. И они уже начались: Ангарск, Новосибирск, Подмосковье.

Климовск показал всей стране, что ничего системно не делается: 120 размороженных домов, почти 20 тысяч человек сидели без тепла в квартирах в лютые морозы. Котельные, вроде бы, начали менять, но жители говорят, что делают не то. Жители Климовска записали коллективное обращение к «Прямой линии» президента.

Кстати, перед «Прямой линией» президента в этом году было 3 миллиона обращений по ЖКХ. В прошлом году — 2 миллиона.

— И каков же ваш общий прогноз на год?

— Нас ждет рост стоимости содержания ЖКХ, прежде всего квартплаты, при одновременном снижении надежности и качества. Это наше ближайшее будущее в 2026 году. Ничего хорошего.

Но дальше экономика не потянет столько воровства и некомпетентности. В новом мире, в который мы входим после СВО, это будет невозможно. Нам нужно изменение структуры управления, разделение министерства строительства и ЖКХ. У них разные циклы: дома эксплуатируются 50–120 лет, стройка — 4 года, построил, получил прибыль и забыл.

В ЖКХ нужны другие специалисты — грамотные и честные. Нужно перестать перекладывать ошибки естественных монополий на граждан!

Нужно менять концепцию управления, снимать мораторий на проверки, реформировать правосудие, чтобы суды защищали потребителей, а не управляющие компании и ресурсников. Судя по первым действиям председателя Верховного суда Краснова, в этом направлении позитивные изменения будут.