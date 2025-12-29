НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Лепс избавляется от жилья: за свою резиденцию он просит 1,5 млрд рублей — показываем, как она выглядит

Лепс избавляется от жилья: за свою резиденцию он просит 1,5 млрд рублей — показываем, как она выглядит

Чтобы не ездить каждый раз в Таиланд, певец устроил его себе в Подмосковье

265
Лепс настолько любит восточную культуру, что свой дом превратил в тайский дворец | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUЛепс настолько любит восточную культуру, что свой дом превратил в тайский дворец | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Лепс настолько любит восточную культуру, что свой дом превратил в тайский дворец

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

На прошлой неделе невеста Григория Лепса Аврора Киба пожаловалась, что им не хватает денег на свадьбу мечты, и поэтому торжество приходится откладывать. Но уже скоро ситуация может измениться. Певец выставил на продажу два своих дома в Подмосковье, всего в восьми километрах от столицы. За семейное гнездышко и музыкальную студию, которые он с таким трепетом когда-то обустраивал с бывшей супругой Анной Шаплыковой, певец просит 1,5 миллиарда рублей.

Источник: www.terra.ruИсточник: www.terra.ru
Источник:

www.terra.ru

Свою резиденцию в тайском стиле певец начал строить в 2010 году. Сначала появился основной дом, где они жили вместе с женой и детьми. Через пять лет Лепс отгрохал рядом еще один коттедж в такой же стилистике и отвел его под свое рабочее пространство.

Источник: www.terra.ruИсточник: www.terra.ru
Источник:

www.terra.ru

— Этот интерьер, восточный снаружи и европейский внутри, отображает мою натуру, — описывал Лепс.

Источник: www.terra.ruИсточник: www.terra.ru
Источник:

www.terra.ru

На обустройство своего дома певец не поскупился, превратив его в небольшой дворец. Чтобы места хватило на всех, и не только семье, но также гостям, Лепс обустроил десять санузлов и семь спален, которые находятся на каждом этаже. Каждая выполнена в своем цвете: сером, молочном и розовом. Хозяйская среди них особенно выделяется — в коричневых цветах с мебелью из темного дерева и бежевой обивкой кровати и пуфика.

Источник: www.terra.ruИсточник: www.terra.ru
Источник:

www.terra.ru

Источник: www.terra.ruИсточник: www.terra.ru
Источник:

www.terra.ru

Источник: www.terra.ruИсточник: www.terra.ru
Источник:

www.terra.ru

В каждой комнате современная техника и новая лаконичная мебель соседствуют с антикварными картинами на стенах. В девчачьей светлой спальне с розовыми абажурами певец повесил птиц в черных рамках, а гостиную украсил натюрмортами и портретами в золотом обрамлении.

Источник: www.terra.ruИсточник: www.terra.ru
Источник:

www.terra.ru

В гостиной певец не стал скупиться на украшения. Посередине стоит огромный аквариум, который разделяет пространство на обеденную зону и место отдыха с П-образным диваном и телевизором. Также Лепс здесь установил скульптуры животных и два огромных полумесяца на подставках.

Источник: www.terra.ruИсточник: www.terra.ru
Источник:

www.terra.ru

Чтобы лишний раз не выбираться из дома и расслабиться после рабочего дня, на первом этаже есть огромная спа-зона с сауной, бассейном и лежаками.

Источник: www.terra.ruИсточник: www.terra.ru
Источник:

www.terra.ru

Во втором доме, кроме музыкальных студий и рабочих кабинетов, Григорий Лепс также не забыл про места для расслабления.

Источник: www.terra.ruИсточник: www.terra.ru
Источник:

www.terra.ru

Одна комната отведена под фитнес-центр, другая — под бильярд с музыкальным центром и множеством диванов. В доме также есть огромная библиотека, где висит часть коллекционных картин и стоит деревянный письменный стол.

Источник: www.terra.ruИсточник: www.terra.ru
Источник:

www.terra.ru

— Это место идеально подходит как для продуктивной работы, так и для встреч с друзьями или семейного отдыха, — описали дом в объявлении.

Источник: www.terra.ruИсточник: www.terra.ru
Источник:

www.terra.ru

Как рассказывал сам певец, после развода первый дом уже давно пустует, а сам он живет во втором в одной из комнат рядом со студией. Однако после продажи Григорий Лепс не останется на улице, как пишут наши коллеги из издания «СтарХит», у него еще остается московская квартира за 70 миллионов рублей.

Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Григорий Лепс Дом Продажа
Комментарии
1
JayroslavMudryi
13 минут
рюмка водки на столе--приносит не плохой доход!!!
Гость
Рекомендуем