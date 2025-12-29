Лепс избавляется от жилья: за свою резиденцию он просит 1,5 млрд рублей — показываем, как она выглядит

Лепс настолько любит восточную культуру, что свой дом превратил в тайский дворец Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

На прошлой неделе невеста Григория Лепса Аврора Киба пожаловалась, что им не хватает денег на свадьбу мечты, и поэтому торжество приходится откладывать. Но уже скоро ситуация может измениться. Певец выставил на продажу два своих дома в Подмосковье, всего в восьми километрах от столицы. За семейное гнездышко и музыкальную студию, которые он с таким трепетом когда-то обустраивал с бывшей супругой Анной Шаплыковой, певец просит 1,5 миллиарда рублей.

Свою резиденцию в тайском стиле певец начал строить в 2010 году. Сначала появился основной дом, где они жили вместе с женой и детьми. Через пять лет Лепс отгрохал рядом еще один коттедж в такой же стилистике и отвел его под свое рабочее пространство.

— Этот интерьер, восточный снаружи и европейский внутри, отображает мою натуру, — описывал Лепс.

На обустройство своего дома певец не поскупился, превратив его в небольшой дворец. Чтобы места хватило на всех, и не только семье, но также гостям, Лепс обустроил десять санузлов и семь спален, которые находятся на каждом этаже. Каждая выполнена в своем цвете: сером, молочном и розовом. Хозяйская среди них особенно выделяется — в коричневых цветах с мебелью из темного дерева и бежевой обивкой кровати и пуфика.

В каждой комнате современная техника и новая лаконичная мебель соседствуют с антикварными картинами на стенах. В девчачьей светлой спальне с розовыми абажурами певец повесил птиц в черных рамках, а гостиную украсил натюрмортами и портретами в золотом обрамлении.

В гостиной певец не стал скупиться на украшения. Посередине стоит огромный аквариум, который разделяет пространство на обеденную зону и место отдыха с П-образным диваном и телевизором. Также Лепс здесь установил скульптуры животных и два огромных полумесяца на подставках.

Чтобы лишний раз не выбираться из дома и расслабиться после рабочего дня, на первом этаже есть огромная спа-зона с сауной, бассейном и лежаками.

Во втором доме, кроме музыкальных студий и рабочих кабинетов, Григорий Лепс также не забыл про места для расслабления.

Одна комната отведена под фитнес-центр, другая — под бильярд с музыкальным центром и множеством диванов. В доме также есть огромная библиотека, где висит часть коллекционных картин и стоит деревянный письменный стол.

— Это место идеально подходит как для продуктивной работы, так и для встреч с друзьями или семейного отдыха, — описали дом в объявлении.

