Почему семейную ипотеку нельзя взять на вторичку: Путин раскрыл причину

Путин выразил мнение, что семейную ипотеку нужно прорабатывать Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Владимир Путин рассказал, почему семейную ипотеку нельзя взять на вторичное жилье. Такой вопрос задала одна из россиянок — в ее городе попросту нет новостроек, и квартиру покупать негде.

Путин заявил, что в программу льготной ипотеки включено только новое жилье для поддержки строительного сектора. Главная проблема кроется в этом.

«Конечно, мера подобного рода была направлена и на поддержку семьи, и на поддержку строительного сектора», — заявил президент.

Для решения вопроса необходимо сделать упор только на семью, отметил Путин, сказав, что данная проблема будет прорабатываться. Президент также упомянул, что есть перечень городов, где ипотеку на вторичку взять можно.

О том как идет прямая линия мы рассказываем в нашей онлайн трансляции.

