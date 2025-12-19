НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

зап.

 757мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,72
EUR 94,51
ПСБ: главные события года
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн
«Умные решения»
Схема перекрытий в Новый год
Купить жилье без обмана
Когда откроют «Лазурный»
Подарочный гид
Закрывали ярославский аэропорт
Погода на Новый год
Мой дом Итоги с Путиным-2025 Почему семейную ипотеку нельзя взять на вторичку: Путин раскрыл причину

Почему семейную ипотеку нельзя взять на вторичку: Путин раскрыл причину

На прямой линии задали важный вопрос

371
Путин выразил мнение, что семейную ипотеку нужно прорабатывать | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПутин выразил мнение, что семейную ипотеку нужно прорабатывать | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Путин выразил мнение, что семейную ипотеку нужно прорабатывать

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Владимир Путин рассказал, почему семейную ипотеку нельзя взять на вторичное жилье. Такой вопрос задала одна из россиянок — в ее городе попросту нет новостроек, и квартиру покупать негде.

Путин заявил, что в программу льготной ипотеки включено только новое жилье для поддержки строительного сектора. Главная проблема кроется в этом.

«Конечно, мера подобного рода была направлена и на поддержку семьи, и на поддержку строительного сектора», — заявил президент.

Для решения вопроса необходимо сделать упор только на семью, отметил Путин, сказав, что данная проблема будет прорабатываться. Президент также упомянул, что есть перечень городов, где ипотеку на вторичку взять можно.

О том как идет прямая линия мы рассказываем в нашей онлайн трансляции. Видео с пресс-конференции можно посмотреть здесь.

Все новости по этой теме мы собираем в специальном разделе.

В нашем отдельном материале собраны ключевые тезисы с прошлых мероприятий: об экономике, мерах поддержки граждан и переговорах с Украиной.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
2 часа
Это наши традиционные семейные ценности?
Гость
2 часа
Разве нельяз? То есть сосед-аленяка взял ипотеку по ставке 26%? АХАХАХА
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Рекомендуем