«Не знаю, как это происходит»: семья пенсионеров шесть раз впустила в дом оконщиков и отдала им 200 тысяч

Пенсионеры до сих пор не верят, что их обманули Источник: читатель 74.RU

85-летняя Тамара Пантелеевна и ее 84-летний супруг Юрий Дмитриевич стали жертвами оконных мошенников — так считает их дочь Татьяна. Как она рассказала 74.RU, мужчины, представившиеся мастерами, приходили в квартиру к родителям на протяжении нескольких месяцев. Каждый раз они находили поломки, говорили, что если не починить, то окна выпадут. Напуганная пара платила по счетам — то 20 тысяч, то 45. В итоге набежало 212 тысяч. Татьяна написала заявление в полицию, но уголовное дело не возбуждают.

«Если не поменять, окно выпадет»

О том, что к родителям приходили незваные гости, Татьяна узнала недавно. Престарелые мать и отец понимали, что происходит что-то неладное, но не хотели расстраивать дочку.

«За восемь месяцев этого года родители заключили шесть договоров. Первый раз мужчина, представившийся мастером, позвонил на домашний номер в феврале, — рассказывает Татьяна. — Обращался к маме ласково, по имени отчеству, сказал: „Нам вас передала организация, которая ставила окна. Надо прийти посмотреть, всё ли в порядке“. Мама сказала, что у них всё работает, но он настоял на встрече».

В квартире «мастера» осмотрели окна во всех трех комнатах и вынесли вердикт: «Сломана фурнитура в спальне».

«Дальше они пугают, что если сейчас не поменять, то окно выпадет. Ремонт нужен срочно, — продолжает Татьяна. — Первый раз за замену фурнитуры они взяли 25 тысяч, параллельно навязали установку магнитного кронштейна (антихлоп) за 6 тысяч. Хотя на маркетплейсах такие стоят 600 рублей».

О первом визите рабочих Татьяна узнала случайно — увидела договор. Говорит, объяснила родителям, что это мошенники, и попросила никого в дом больше не впускать. Но они не прислушались к словам дочери. После было еще пять встреч с «мастерами», о которых Татьяна не знала.

Ушлые ремонтники оставляли «на память» счета с печатями Источник: читатель 74.RU

Каждый раз, говорит Татьяна, оконщики придумывали разные предлоги, чтобы снова и снова попадать в квартиру. Второй раз они пришли тогда же, в феврале, сказали, что надо принести гарантийный талон.

«Приходят и начинают, мол, раз уж мы здесь, давайте посмотрим, как работают окна. И снова что-то находят, — описывает Татьяна. — Выявили сломанную фурнитуру в окнах на балконе. И снова напугали родителей, что нужен срочный ремонт, иначе окна могут выпасть. Замена на обеих створках обошлась в 22 тысячи. В этот же договор навязали замену уплотнителя на балконе, еще один магнитный кронштейн, обработку окон жидким пластиком. Итого получилось 42 тысячи».

Раз за разом пенсионеры послушно платили Источник: читатель 74.RU

В следующий раз Тамаре Пантелеевне позвонили в апреле. Пенсионерку снова убедили, что она должна впустить ремонтников, проверить, всё ли в порядке. В порядке, конечно, ничего не было. Ушлые «работяги» снова нашли сломанную фурнитуру — на окне в кухне, которое, по словам дочери, исправно работало.

«Опять напугали, что окно выпадет, и родители в панике согласились на срочный ремонт. Полная замена фурнитуры и на левой, и на правой стороне обошлась в 26 тысяч. Тут же уговорили еще на один антихлоп, а также заявили, что обязательно нужно провести сложную и простую регулировку на исправно работающих окнах в зале. Итого — 40 тысяч», — приводит расчеты Татьяна.

К уговорам дочери не пускать оконщиков на порог пенсионеры не прислушались Источник: читатель 74.RU

Четвертый визит состоялся летом. Обнаружилось, что на петлях окон есть ржавчина и нужно сделать наружные откосы на трех окнах, поменять старые оцинкованные отливы на новые, чтобы защитить петли от дальнейшей коррозии. В этот раз «мастера» выставили счет в 45 тысяч рублей.

Находились всё новые и новые неполадки Источник: читатель 74.RU

После установки новых откосов Тамара Пантелеевна заметила, что ручки в кухне и спальне стали не до конца поворачиваться при попытке закрыть окно.

«В сентябре впервые мама позвонила сама, пожаловалась на ручки. „Мастер“ пришел, сказал, что требуется сделать сложные регулировки с распакетовкой во всех комнатах. Стоимость этих работ составила 20 тысяч рублей. Но через четыре дня он пришел снова и полностью заменил фурнитуру в зале. Потому что, как он сказал, „окна-то у вас в зале 2007 года, а фурнитура на них стоит 2006-го“, — пересказывает Татьяна. — И так же навязал установку еще двух антихлопов. Этот последний визит стоил 40 тысяч».

Деньги пенсионеры брали из запасов, отложенных «на смерть» Источник: читатель 74.RU

Совесть оконщиков, как видно, не мучила Источник: читатель 74.RU

В уголовном деле отказали

Если сложить сумму по всем шести договорам, выходит 212 тысяч рублей. Деньги пенсионеры брали, как говорится, из «гробовых».

«Я случайно узнала. Недавно спросила маму, не звонили ли больше оконные мошенники, она говорит: „Нет“. Я переспрашиваю: „Точно?“ Она молчит, а потом говорит: „Ну звонили“, — и рассказала всё. Когда она мне показала все эти договоры, я была шокирована. Ведь я каждый день им говорю никого не впускать, — недоумевает Татьяна. — Мама говорит: „Я сама не знаю, как это происходит, как они меня уговаривают, они такие хорошие ребята“».

Видимых отличий до ремонта окон и после не найти Источник: читатель 74.RU

Дочь написала заявление в полицию, но уголовное дело о мошенничестве возбуждать не стали. Сейчас она готовит жалобу в прокуратуру.

«В других городах были подобные случаи, заводили дела, передавали в суд. Я не понимаю, почему у нас полиция бездействует. Может, нужна массовость? Тогда после вашей статьи откликнутся другие пострадавшие», — надеется Татьяна.

В полиции подтвердили корреспонденту 74.RU, что в возбуждении уголовного дела отказано.

«Просим с осторожностью относиться к лицам, навязывающим свои услуги. Если цена явно завышена или есть сомнения в качестве услуг, лучше отказаться от их предоставления, — советуют в УМВД Челябинска. — Заранее обговорите стоимость услуг, ознакомьтесь с отзывами о данной организации в сети Интернет. Проведите беседы с пожилыми родственниками по алгоритму действия в подобных ситуациях. В случае совершения противоправных деяний необходимо обращаться в полицию по телефону 02/102».

В договоре исполнителем указан индивидуальный предприниматель Андрей Пиц. Мы позвонили ему по указанным номерам, но абонент оказался недоступен.

Просите экспертизу

Руководитель юридической компании «Форлекс» Николай Попов считает, что этот случай всё-таки может стать поводом для расследования.

«На практике есть такое — якобы чем больше пострадавших, тем больше шансов возбудить уголовное дело, это такое мировосприятие нашей полиции, — говорит Николай Попов. — С точки зрения права никто не может препятствовать даже одному заявителю добиваться возбуждения уголовного дела. Да, мошенничество само по себе очень сложно отделяется от гражданско-правовых отношений, особенно когда есть вроде как некое исполнение, хотя бы какое-то. Но практика возбуждения таких уголовных дел уже есть, это не какая-то новинка. В основу кладется то, что оказывались услуги либо по завышенной цене, либо не планировалось оказывать никаких услуг. В данном случае, скорее всего, будет завышенная стоимость услуг».

Большие окна в трехкомнатной квартире так и манили «мастеров», а те выманивали деньги у пенсионеров Источник: читатель 74.RU

Юрист советует Татьяне просить полицию назначить экспертизу в рамках доследственной проверки. По его словам, это можно делать до возбуждения уголовного дела.

«Если будет установлена существенная разница, то это доказательство признаков мошенничества, — объясняет Николай Попов. — Если полиция отказывается это делать, то нужно обжаловать в прокуратуре. Бывает, что прокуратура не реагирует, тогда надо обратиться в вышестоящую прокуратуру, вплоть до областной или генеральной. Только не нужно сразу писать в Генеральную прокуратуру, нужно пройти все этапы».

Параллельно юрист советует действовать в гражданском порядке. Отправить претензию на адрес, указанный в договоре. И в дальнейшем предъявить исковое заявление о взыскании денег.