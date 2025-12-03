НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Кто может рассчитывать на большую скидку за ЖКУ — ответили в Госдуме

На коммунальных услугах можно сэкономить

Многодетные семьи могут существенно сэкономить на оплате коммунальных услуг. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Размер скидки — не менее 30%. Именно такой минимум предусмотрен на федеральном уровне. Однако регионы могут устанавливать более высокие льготы. Например, в Подмосковье скидка на оплату ЖКУ может достигать 50%.

Скидка начисляется автоматически, как только семья получает статус многодетной. Есть и другие бонусы.

«Во многих регионах многодетным семьям предоставляется право не платить за содержание жилого помещения полностью или частично», — сообщил Колунов в разговоре с ТАСС.

Также в список дополнительных бонусов для многодетных входят:

  • компенсация взносов на капитальный ремонт;

  • субсидии и пособия на оплату коммунальных услуг;

  • льготное подключение к коммунальным сетям;

  • помощь в ремонте и улучшении жилищных условий.

Всю информацию о положенных льготах можно получить на портале «Госуслуги» или в ближайшем МФЦ, отметил парламентарий.

Гость
1 час
В России хорошо живут только аферисты
Гость
1 час
У депутатов ( слуг народа) тоже хорошие льготы 👍
