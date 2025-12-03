Кто может рассчитывать на большую скидку за ЖКУ — ответили в Госдуме

Многодетные семьи могут существенно сэкономить на оплате коммунальных услуг. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Размер скидки — не менее 30%. Именно такой минимум предусмотрен на федеральном уровне. Однако регионы могут устанавливать более высокие льготы. Например, в Подмосковье скидка на оплату ЖКУ может достигать 50%.

Скидка начисляется автоматически, как только семья получает статус многодетной. Есть и другие бонусы.

«Во многих регионах многодетным семьям предоставляется право не платить за содержание жилого помещения полностью или частично», — сообщил Колунов в разговоре с ТАСС.

Также в список дополнительных бонусов для многодетных входят:

компенсация взносов на капитальный ремонт;

субсидии и пособия на оплату коммунальных услуг;

льготное подключение к коммунальным сетям;

помощь в ремонте и улучшении жилищных условий.

Всю информацию о положенных льготах можно получить на портале «Госуслуги» или в ближайшем МФЦ, отметил парламентарий.