Остался без дома и скитался 10 лет. Как на земле инвалида глава района построил коттедж — история

Слева Евгений Ковальчук, справа Иван Плюснин. На фоне снимка тот самый участок, из-за которого разгорелся большой скандал Источник: Илья Чикотин / 72.RU, Дмитрий Гладышев / Городские медиа, пресс-служба Аромашевского района

Запутанная история, случившаяся в Аромашево Тюменской области, тянется уже более 10 лет. Между экс-главой и жителем с инвалидностью идет спор из-за живописного участка. Там много лет жила семья Плюсниных. Младший из них — Иван, страдающий психическим заболеванием, — после смерти близких остался в доме один. Это жилище, утверждает он, снес экс-глава района Евгений Ковальчук. Затем он, по его словам, построил в этом месте себе коттедж. Ковальчук всё это отрицает: он уверяет, что возвел свой дом на законных основаниях. Оставшись без крыши над головой, Иван Плюснин примерно 10 лет скитался. Во время этого инвалид встретил своего односельчанина Мейрама Телемисова. Последний работает адвокатом в Тюмени. Защитник сжалился над осиротевшим и вмешался в затяжной конфликт. Этот материал наших коллег из 72.RU о том, как участок с прудом в Аромашево стал яблоком раздора между главой района и простым жителем.

Источник: Илья Чикотин / 72.RU

С чего всё началось Клубок событий, произошедших в 2007–2011 годах в Аромашево, раскрутил адвокат Мейрам Телемисов. Он сам родом из этого района. Здесь прошло его детство и юность. Спустя годы защитник на время вернулся в родное село. О том, что у его соседа снесли дом и потом там возвели коттедж, многие жители знали, но молчали. — Об этой ситуации я узнал где-то в 2015 году. Я нашел Ивана у одного из предпринимателей, они занимались углем. Состояние его в тот момент оставляло желать лучшего. Тогда Иван старался всячески подработать, поскольку пенсии по инвалидности ему не хватало. У него не было никакого жилья, он скитался по Аромашево. Какую можно было дать ему характеристику в тот период? Он был человеком без определенного места жительства. Ни жилища, ни одежды, ни еды, — рассказывает Мейрам Телемисов.

Адвокат говорит, что долгие годы бегает по ведомствам, включая прокуратуру, и пытается восстановить права инвалида Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Защитник начал разбираться в случившемся и обращаться от имени Ивана в разные ведомства. Они ходили повсюду и писали заявления чиновникам, в региональный Следственный комитет, тюменскую и аромашевскую прокуратуру. Обращения привели к проверкам. Но было уже слишком поздно. Иван похож на большого ребенка Ивану Плюснину уже 40 лет. Несмотря на зрелый возраст, он похож на большого ребенка. Общение с ним напоминает диалог со школьником. На вопросы он отвечает простыми предложениями. Иногда матерится. Наш герой с трудом рассказывает некоторые факты из своей жизни. Но то, что его забрали из старого дома и увезли в приют на время, помнит хорошо. Складывается ощущение, что ввести в заблуждение такого человека при желании не составит никакого труда.

Иван похож на большого ребенка. Он не разбирается в юридических вопросах из-за своего непростого диагноза Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Это обусловлено тем, что Иван с детства является инвалидом 2-й группы, состоит на диспансерном учете у врача-психиатра в связи с психическим расстройством. О нем раньше заботились родные. Что произошло с домом, где жил Иван Когда Ивану Плюснину было 20 с небольшим лет, он остался один. Его мама и дед умерли. Спустя пару лет у парня начались проблемы. Дом, где он жил с дедом, был неухоженным и неотапливаемым. Там не работала печка. К Ивану пришли представители местной власти, в том числе Евгений Ковальчук. Иван Плюснин думал, что чиновники помогут ему починить печку. Но они якобы сказали, что инвалиду нужно какое-то время пожить в социальном приюте и дом ему вообще не принадлежит. Его увезли из дома. — Дед умер, я в этом доме один остался. Там жил. Потом пришел Женя Ковальчук, мой дом хотел забрать. Это был мой дом, все соседи знали об этом. Мне обещали квартиру. Меня забрали в приют, где я жил. А после этого я болтался по Аромашево, — говорит Иван Плюснин.

У взрослого Ивана дома мягкие игрушки Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Как было на самом деле и под каким предлогом Ковальчук мог вывезти Плюснина из собственного жилья, доподлинно неизвестно. По основной версии, которая отражена в материалах проверки следователей, Ковальчук, «являясь главой Аромашевского сельского поселения, используя свои служебные полномочия, мог незаконно завладеть земельным участком и жилым домом Плюсниных». Из-за этого Иван лишился возможности вступить в наследство.

Такой красивый пруд на участке Плюсниных-Ковальчук Источник: 72.RU

— После смерти деда в 2005 году Иван Плюснин по указанному адресу (где сейчас стоит дом экс-главы Аромашево. — Прим. ред.) до 2007 года проживал один. Летом 2007 года к Плюснину приехал глава Аромашевского сельского поселения Ковальчук, который предложил ему пожить в интернате. Он пообещал, что через некоторое время Иван Плюснин получит квартиру, — говорится в официальном ответе 72.RU в прокуратуре Аромашевского района.

Конфликт между экс-главой и инвалидом в селе знают многие, но прошлые годы эта ситуация не выходила за пределы района Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Дом Плюсниных в Аромашево действительно снесли. Но на каком основании и кто дал на это разрешение, нет официальных данных. — Через некоторое время Ковальчук нанял бригаду рабочих, которые разобрали дом, баню и гараж, принадлежащие Плюсниным. Ковальчук увез Плюснина на квартиру, расположенную в Аромашево, где он прожил 3 месяца. Затем его поместили в приют, в котором он проживал год. После того как максимальный срок пребывания в приюте закончился, Плюснин уехал. Он жил и работал на стройке. С апреля 2009 года по октябрь 2011 года Плюснин снова проживал в приюте, — добавляют в аромашевской прокуратуре. После этого он жил в Аромашево у родственников и знакомых.

Историю Ивана рассказали в местной прокуратуре. Но некоторые материалы по этому случаю были уничтожены за сроком давности Источник: Илья Чикотин / 72.RU

По словам пострадавшего, когда на его участке возводили дом для Ковальчука, он помогал рабочим на стройке. Говорит, что за тяжелую халтуру ему платили мало или вовсе не заплатили. Инвалид путается в данных по оплате. Работал ли и помогал ли вообще строить дом для главы Иван Плюснин, сказать сложно. Доказательств этого нет. Про экс-главу из Аромашево, на которого жалуется инвалид Из открытых данных известно, что Евгений Ковальчук родился в 1978 году в селе Сорочкино Аромашевского района Тюменской области. В 2001 году он окончил Тюменскую государственную сельскохозяйственную академию и получил специальность «инженер-механик». В 2008 году окончил негосударственное учреждение высшего профессионального образования «Уральский институт коммерции и права» и стал юристом.

Карьера Евгения Ковальчука пошла в гору в середине нулевых Источник: пресс-служба Аромашевского района

Что касается трудовой деятельности, то с 2001 по 2002 год он был шлифовщиком 4-го разряда на Тюменском заводе медицинского оборудования. Затем, в 2005 году, работал техником-контролером в Сорочкинской сельской администрации. В этом же году он стал там временно исполняющим обязанности главы администрации. С 2006 года Ковальчук работал на посту главы администрации Аромашевского сельского поселения. Весной 2014 года дума Аромашевского района утвердила его на пост главы администрации. На этой высокой должности Ковальчук проработал три года. Сложил полномочия после обнародования скандала из-за участка История с землей инвалида, где после сноса дома Плюсниных появился коттедж Ковальчука, вызвала общественный резонанс в 2016–2017 годах. Как раз в это время глава Аромашевского района Ковальчук решил уйти в отставку.

Евгений Ковальчук сначала был главой сельского поселения в Аромашево, а затем стал главой всего района Источник: Илья Чикотин / 72.RU

В этот же период региональный Следственный комитет провел проверку в отношении Ковальчука. Основанием для этого стали подозрения в том, что он, работая главой с 2007 по 2011 год, мог незаконно завладеть земельным участком и домом. В 2017 году заместитель руководителя Ишимского межрайонного следственного отдела СУ СКР отказал в возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования и отсутствием состава преступления. Копия постановления имеется в редакции 72.RU. — Учитывая, что срок давности по данным преступлениям истек, привлечь главу к уголовной ответственности не представлялось возможным, — говорит Мейрам Телемисов. Дом Плюсниных могли признать бесхозным и поэтому снести По данным публикаций в СМИ, известно, что, когда Плюснин освободил дом, Ковальчук добился признания его бесхозным. Дом был снесен, а арендатором, а потом и собственником участка стала супруга Евгения Ковальчука. На данный момент внушительный коттедж из кирпича стоит на прежнем месте.

Коттедж экс-главы — один из самых красивых и больших домов в Аромашево Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Сам Евгений Ковальчук сейчас работает в этом же селе, но на другой должности. Он заведует Аромашевским сектором государственного надзора Госохотдепартамента Тюменской области. По приезде корреспондентов в Аромашево его не было на рабочем месте, несмотря на разгар трудового дня.

Ковальчук после отставки с поста главы остался госслужащим Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Что на обвинения отвечает экс-глава Журналисту пришлось идти домой к бывшему главе, чтобы пообщаться. Диалог получился немногословным. Комментарий по сносу дома Ивана Плюснина и по поводу его участка Евгений Ковальчук дал. Он утверждает, что поступил законно. — У нас за последние десять лет снесено, наверное, более 100 ветхих строений, которые пришли в негодность. Каждый я не могу помнить. Земельный участок (этот) был оформлен в соответствии с земельным законодательством. У меня есть все правоустанавливающие документы на этот участок. Дом построен на законных основаниях, — заявляет Евгений Ковальчук. Где сейчас живет Иван и как Только в 2019 году, спустя два года после отставки Ковальчука, у Ивана Плюснина появилось свое жилье. По данным аромашевской прокуратуры, квартиру ему дали по договору социального найма из жилищного фонда Тюменской области. Это жилое помещение в 2020 году было приватизировано.

После нескольких лет скитаний Ивану дали квартиру Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Сам Иван убеждает, что сейчас ему живется более-менее нормально. Он существует на пенсию в районе 20 тысяч и нечастые халтуры. Деньги тратит на квартиру, быт и еду. А еще Иван платит кредиты, которые взял в банке якобы для неизвестных людей. Они, уверяет наш герой, воспользовались его доверчивостью и попросили взять для них денег. После этого, говорит Иван, он их не видел. Иван в силах сам себе готовить и заниматься домашними делами. Он убеждает, что в социальных работниках не нуждается.

После визита журналистов в отдел социальной защиты населения Аромашевского района Ивана посетили специалисты Источник: Илья Чикотин / 72.RU

В департаменте социального развития Тюменской области прокомментировали ситуацию для 72.RU: — К Ивану вышли специалисты отдела социальной защиты. Как он сообщил, в помощи посторонних лиц в быту не нуждается, от услуг социального работника, а также помощи в сопровождении в учреждения здравоохранения (для разработки индивидуальной программы реабилитации) отказался. Ивану помогли подать заявление на компенсацию расходов на ЖКУ, рассказали о других возможных мерах, оставили контакты специалистов для дальнейших консультаций, — сказали в профильном ведомстве.

Мужчина может сам себя обслуживать, но рискует быть обманутым из-за доверчивости Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Иван с адвокатом будут бороться до конца Иван Плюснин объясняет, что после сноса дома не сразу обратился в правоохранительные органы, потому что не понимал, что его права нарушены. Этот момент ему разъяснил адвокат. Мейрам Телемисов все эти годы поддерживает односельчанина и помогает ему безвозмездно. — Даже после вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела не было разъяснено, что я могу дальше отстаивать свои права. Я не имею образования, могу только расписываться, заявления и обращения мне помогали и помогают составлять знакомые. Денег, чтобы обратиться к юристу, у меня также нет. Помимо этого, ни у кого не возникало вопросов, почему я жил столько лет на улице. Это ведь плохо по отношению ко мне, со мной нечестно поступили, — подытоживает Иван Плюснин.

Один из свежих ответов Ивану с адвокатом из прокуратуры Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Мейрам Телемисов говорит, что в 2025 году они с Иваном в очередной раз обращались в надзорные ведомства. Специалисты советуют ему попытаться отстаивать свои права в суде. — Денежных средств Ивану на самом деле не хватает. Было бы справедливо восстановить его права и чтобы он получил компенсацию за участок. Это было бы хорошим для него подспорьем, — считает Телемисов. Иван и адвокат, несмотря на прошедшие сроки давности и имеющиеся ответы, планируют бороться и доказывать снос дома Плюсниных до конца. Официальные комментарии Команде 72.RU не удалось застать на месте действующего главу Аромашевского района Игоря Власова, чтобы обсудить с ним историю Ивана Плюснина. Позже по запросу редакции его первый заместитель прокомментировал ситуацию: — В администрацию Аромашевского муниципального района поступил запрос, в котором изложена просьба прокомментировать историю одного жителя района, с указанием краткой предыстории интересующего события, основанной на предположениях, следуя из анализа текста запроса содержащего фразы «насколько нам известно», «якобы». В запросе содержится также просьба сообщить, известна ли администрации эта история в подробностях, а также об иных персональных данных, касающихся указанного в запросе жителя района, — пишет Иван Пятилетов. В данном же случае, сообщают в местной администрации, запрашиваемая информация не может быть предоставлена по запросу. — Администрация ею не располагает, кроме того, она не касается деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц, а содержит сведения, составляющие специально охраняемую законом тайну, — подытоживает он.

Иван у участка, где он раньше жил с дедом. Сейчас тут коттедж бывшего главы района Источник: Илья Чикотин / 72.RU