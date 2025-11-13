Привет, сосед. Как заставить жильцов многоэтажки быстро решать спорные вопросы — инструкция от юриста

Совет многоквартирного дома — это орган, представляющий интересы собственников.

Он избирается в каждом доме, если:

в помещении не менее четырех квартир;

в доме нет своего ТСЖ;

дом не управляется жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом (ч. 1 ст. 161.1 ЖК РФ).

Важно: запрещено создавать один совет на несколько многоквартирных домов (ч. 3 ст. 161.1 ЖК РФ).

Совет дома избирается на два года, если иной срок не установлен собранием собственников. При отсутствии решения о переизбрании срок продлевается на тот же период.

Количество членов совета устанавливается на общем собрании собственников и зависит от числа подъездов, этажей и квартир в доме (если, опять же, жильцы не решили иначе).

В течение года после того, как новый многоквартирный дом сдали в эксплуатацию, нужно выбрать совет жильцов. Если этого не сделать, то через три месяца местный орган власти должен организовать собрание жильцов, чтобы они выбрали совет и его председателя.