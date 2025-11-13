Привет, сосед. Как заставить жильцов многоэтажки быстро решать спорные вопросы — инструкция от юриста

Важный шаг на пути к тому, чтобы наладить идеальную жизнь в многоэтажке, — создать совет дома и выбрать председателя. Это поможет жильцам быстрее решить вопросы, связанные с управляющей компанией и коммунальными платежами.
На самом деле, организовать совет дома проще, чем кажется. Как это сделать, E1.RU рассказал юрист Руслан Камалетдинов.
- Что такое совет дома
- Чем занимается совет дома
- Что решает председатель совета дома
- Выбираем совет дома: шаг 1
- Выбираем совет дома: шаг 2
- Выбираем совет дома: шаг 3
- Выбираем совет дома: шаг 4
Что такое совет дома
Совет многоквартирного дома — это орган, представляющий интересы собственников.
Он избирается в каждом доме, если:
в помещении не менее четырех квартир;
в доме нет своего ТСЖ;
дом не управляется жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом (ч. 1 ст. 161.1 ЖК РФ).
Важно: запрещено создавать один совет на несколько многоквартирных домов (ч. 3 ст. 161.1 ЖК РФ).
Совет дома избирается на два года, если иной срок не установлен собранием собственников. При отсутствии решения о переизбрании срок продлевается на тот же период.
Количество членов совета устанавливается на общем собрании собственников и зависит от числа подъездов, этажей и квартир в доме (если, опять же, жильцы не решили иначе).
В течение года после того, как новый многоквартирный дом сдали в эксплуатацию, нужно выбрать совет жильцов. Если этого не сделать, то через три месяца местный орган власти должен организовать собрание жильцов, чтобы они выбрали совет и его председателя.
Чем занимается совет дома
Совет многоквартирного дома занимается следующими делами:
Следит за тем, чтобы жильцы выполняли решения, принятые на общем собрании.
Предлагает, как использовать общее имущество, планирует и организует небольшие ремонты, обсуждает и выбирает проекты договоров на коммунальные услуги, а также формирует комиссию из жильцов.
Предлагает свои идеи по проектам договоров, которые будут рассматриваться на собрании.
Проверяет, как качественно выполняются работы по управлению домом, следит за состоянием общего имущества и за тем, чтобы коммунальные услуги оказывались без нарушений.
Представляет на общем собрании собственников отчет о своей работе за год.
Принимает решения о текущем ремонте общего имущества.
Совет может заниматься и другими делами, например, оповещать жильцов о собраниях и проводить опросы о том, как они оценивают работу управляющей организации.
Совет дома является субъектом общественного жилищного контроля (ч. 19 ст. 20 ЖК РФ).
Что решает председатель совета дома
Председателя выбирают из членов самого совета дома на общем собрании собственников. Он отвечает за повседневную работу совета и отчитывается перед всеми жильцами на общем собрании.
Вот что еще входит в его полномочия:
ведение переговоров о договорах управления домом (до общего собрания) и содержании общего имущества, а также условий договоров оказания коммунальных услуг при управлении собственниками, и информирует жильцов о результатах;
заключение договора на основании решений общего собрания собственников (по доверенностям от жильцов или без, если у него есть такие полномочия);
контроль работы управляющей компании по выполнению обязанностей по содержанию и ремонту дома;
представление интересов жильцов в судах по делам, связанным с управлением домом и предоставлением коммунальных услуг.
На общем собрании собственников председателя совета могут наделить и другими полномочиями.
Выбираем совет дома: шаг 1
Для начала нужно инициировать проведение общего собрания собственников. Для этого нужно:
сформулировать повестку дня, включив в нее вопросы об избрании совета многоквартирного дома и его председателя;
составить список кандидатов;
определиться, в частности, с датой, местом и формой проведения общего собрания;
подготовить сообщение о проведении общего собрания.
Полную инструкцию о том, как проводить собрания, вы найдете здесь.
Внеочередное собрание собственников помещений по вопросам, которые уже рассматривались и где были приняты решения, можно провести по истечении установленного срока размещения протокола в ГИС ЖКХ.
Список кандидатов, например, можно составить по результатам собраний собственников каждого из подъездов и самовыдвижения.
Выбираем совет дома: шаг 2
Теперь нужно проинформировать собственников о проведении общего собрания. Получить информацию о них можно в управляющей компании, запросив сведения из реестра собственников помещений.
В течение года после того, как дом был официально сдан в эксплуатацию, все люди, которые получили свои квартиры от застройщика, могут участвовать в общих собраниях собственников дома (ч. 1.1 ст. 44 ЖК РФ).
Выбираем совет дома: шаг 3
Пора провести общее собрание собственников! Это можно сделать в очной, заочной или очно-заочной форме.
При очной форме нужно зарегистрировать всех присутствующих на собрании собственников помещений.
Если кворум имеется, можно приступать к рассмотрению вопроса об избрании совета многоквартирного дома и его председателя.
Если на собрании меньше 50% жильцов, то проводится заочное голосование. В этом случае инициатору собрания отправляют письменные ответы жильцов на вопросы из повестки дня.
Решение о выборе совета дома и его председателя считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа голосов, принимающих участие в общем собрании собственников. При этом:
за председателя совета дома должны проголосовать не менее 2/3 собственников, присутствующих на собрании;
а за совет дома — не менее 50% собственников, также присутствующих на собрании.
Члены совета дома и председатель могут получать вознаграждение за свою работу, если так решат на общем собрании собственников. В решении должны быть прописаны условия, порядок выплаты и ее размер.
Иногда на практике на общем собрании утверждается положение о совете дома, где прописывают полномочия, порядок формирования и работы, организацию делопроизводства, вознаграждение председателя и членов, взаимодействие с УК и собственниками.
Выбираем совет дома: шаг 4
Осталось подвести итоги голосования и уведомить собственников о принятом решении. Его нужно оформить в виде специального протокола.
В течение 10 дней после принятия решения сообщите о нем жильцам. Разместите объявление в общедоступном месте, сделайте фото и составьте акт.
Если порядок уведомления об итогах общего собрания не утвержден, то следует направить выписку из протокола каждому собственнику заказным письмом или вручить лично под подпись. В этом случае необходимо составить реестр уведомления собственников об итогах общего собрания.
