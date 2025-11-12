В Госдуме предложили раздавать россиянам квартиры в новостройках почти даром: подробности

Если предложение поддержат, квартиры станут доступнее Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

В Госдуме выступили с инициативой решить жилищный вопрос за счет нераспроданных квартир в новостройках. Там предложили запустить программу социального найма для жилья, которое не распродается. Рассказываем подробности инициативы.

Суть идеи в том, чтобы вместо обязательной продажи квартир государству по фиксированной цене обязать застройщиков сдавать их в долгосрочную аренду. Далее государство сможет передавать эти квартиры нуждающимся — с возможностью последующего выкупа при господдержке. Об этом в беседе с ТАСС сообщил депутат «Справедливой России» Сергей Миронов.

Социальный наём — это форма аренды жилья, при которой собственником выступает государство или муниципалитет, а жильцом — гражданин, признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий. Плата за такой наём существенно ниже рыночной — включает аренду, коммунальные услуги и содержание жилья (малоимущие могут быть освобождены от арендной платы).

Депутат подчеркивает: для множества семей льготная аренда может стать единственным шансом обзавестись крышей над головой.

«Если людям негде будет жить — они не будут рожать детей. На кону не квадратные метры, а вопрос государственной важности — вопрос будущего России», — заявил он.

Миронов уверен, что развитие системы социального найма способно кардинально изменить ситуацию с жильем для миллионов россиян. Особенно это актуально для малоимущих граждан, у которых сегодня практически нет шансов решить жилищный вопрос самостоятельно.