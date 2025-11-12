НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
В Госдуме предложили раздавать россиянам квартиры в новостройках почти даром: подробности

В Госдуме предложили раздавать россиянам квартиры в новостройках почти даром: подробности

Депутаты хотят сделать жилье более доступным

2 331
Если предложение поддержат, квартиры станут доступнее | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Если предложение поддержат, квартиры станут доступнее

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

В Госдуме выступили с инициативой решить жилищный вопрос за счет нераспроданных квартир в новостройках. Там предложили запустить программу социального найма для жилья, которое не распродается. Рассказываем подробности инициативы.

Суть идеи в том, чтобы вместо обязательной продажи квартир государству по фиксированной цене обязать застройщиков сдавать их в долгосрочную аренду. Далее государство сможет передавать эти квартиры нуждающимся — с возможностью последующего выкупа при господдержке. Об этом в беседе с ТАСС сообщил депутат «Справедливой России» Сергей Миронов.

Социальный наём — это форма аренды жилья, при которой собственником выступает государство или муниципалитет, а жильцом — гражданин, признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий. Плата за такой наём существенно ниже рыночной — включает аренду, коммунальные услуги и содержание жилья (малоимущие могут быть освобождены от арендной платы).

Депутат подчеркивает: для множества семей льготная аренда может стать единственным шансом обзавестись крышей над головой.

«Если людям негде будет жить — они не будут рожать детей. На кону не квадратные метры, а вопрос государственной важности — вопрос будущего России», — заявил он.

Миронов уверен, что развитие системы социального найма способно кардинально изменить ситуацию с жильем для миллионов россиян. Особенно это актуально для малоимущих граждан, у которых сегодня практически нет шансов решить жилищный вопрос самостоятельно.

Ранее на тему жилищного вопроса высказалась заместитель председателя комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Парламентарий предложила строить наемные дома и выдавать субсидии на их аренду.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Квартира Госдума Семья
Комментарии
22
Гость
12 ноября, 10:35
Перспектива так себе, на законодательном уровне нечего не подписано не кем , лапша для идиотов
Инженер1
12 ноября, 09:10
Сколько народу необходимо в РФ?
Читать все комментарии
