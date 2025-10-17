Решили сдержать рост тарифов ЖКХ после бешеного роста в 4 раза? Обсудили с экспертом, на что в итоге пошли наши деньги

Раздельный сбор и переработка мусора так и остались нереализованными, несмотря на постоянный рост цен за услугу Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Власти продолжают уверять россиян в сдерживании роста коммунальных платежей, в том числе за вывоз мусора, в пределах 5% в год. Рост платы за коммунальные услуги, включая вывоз мусора, ограничен распоряжением правительства РФ и составляет от 0 до 5% в зависимости от региона.

При этом, как предупредил на совещании в Общественной палате директор Департамента вторичных материальных ресурсов «Российский экологический оператор» (РЭО) Андрей Рудаков, рост тарифов может быть 10-кратным, если в стране не начнут строить современные мусороперерабатывающие мощности.

— Недостаточно высокий, если можно так выразиться, рост этих тарифов связан с тем, что с 2022 года они выросли значительно, — объясняет в интервью MSK1.RU председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин. — На примере Московского региона я могу сказать, что с 2022 года для управляющих организаций тарифы выросли в четыре раза.

— Но об этом ведь публично фактически не сообщалось? Про скромный рост на 5 процентов говорят громко, а о росте в 4 раза — нет.

— Там всё очень хитро. Просто ввели систему, при которой непосредственно для управляющих организаций платеж повысился в два раза. И плюс в нормативе увеличили объем отходов тоже в два раза. Суммарно в деньгах получился рост в 4 раза. Норматив ведь можно регулировать, как хочешь: региональные власти имеют право устанавливать его, и формально это будет не ростом тарифа.

— А зачем было нужно так резко повышать платежи для «управляшек»?

— Просто система требовала финансирования. И регоператорам разрешили вот так вот повысить стоимость своих услуг, чтобы они, наверное, покупали парк новых автомобилей, наверное, строили перерабатывающие, сортирующие производства, мусоросжигательные заводы. И для этого государство по сути дало возможность этим монополистам-регоператорам повысить платежи в четыре раза.

Это очень высокая база. И на этом фоне даже те 5 процентов, о которых вы говорите, — и то много. Мы проверяли себестоимость вывоза мусора в Москве и соотношение норматива, по которому платят граждане-потребители. Получилось, что система регоператоров собирает примерно в два раза больше денег, чем ей нужно на вывоз этого мусора.

Статистика по объему вывоза мусора в Москве подтвердила: нормативные значения оплаты, которые утверждены для города, в два раза превышают реальный объем мусора, который вывозится, судя по количеству контейнеров.

Регоператор берет плату в два раза меньше, если у тебя есть контейнерная площадка. Если взять, допустим, ТСЖ, ЖСК, частную управляющую компании, у которых есть контейнерная площадка, она оформлена. И вот посмотрите их платежи. Вот эти платежи отличаются ровно в два раза. Если жители, условно говоря, не организованы, у них не оформлена земля, нет контейнерной площадки, с них берут в два раза больше.

— То есть у мусорных операторов 100%-я рентабельность? И куда же они девают половину собранных денег?

— Счетная палата проверяла предприятия (не всех, а выборочно). И проверка говорит о том, что, к большому сожалению, умного отношения к той прибыли, которую подарило им государство, у регоператоров нет. И, справедливости ради, не только у регоператоров, но и у всех ресурсников-монополистов. Нет у них такого трепетного отношения к деньгам, что надо что-то накапливать, инвестировать. Есть больше денег — надо просто больше тратить.

Когда государство давало им эту возможность заработать на таком тарифе в 2022 году, конечно, подразумевалось, что они должны инвестировать в переработку. Не только в парк новых автомобилей, но и в перерабатывающие мощности. И опять же, справедливости ради надо сказать, что где-то они созданы. Но если брать весь масштаб страны, то получается, что задача не решена. Вы и сами знаете, что отложено строительство мусоросжигающих заводов, не все перерабатывающие мощности, за которые брались регоператоры, созданы. Какие-то регоператоры в банкротстве в регионах типа Челябинской, Свердловской области.

— Ну а в целом, на ваш взгляд, мусорная реформа буксует?

— Где-то справились. Но в целом можно сказать, что система не справилась, потому что тарифы выросли, а результата качественного за истекшие 5 лет (потому что с 2019 года идет активная реформа по стране) нет. Даже вам скажу, что в Москве. У нас до начала реформы был раздельный сбор, а сейчас его нет. А это всё-таки тоже показатель — если не будет раздельного сбора, иначе как перерабатывать.

— Жителей нагрузили платой за мусор, как и платой за капремонт. Но годы идут, а успехов в переработке мусора мы не наблюдаем, — согласен с Крохиным президент СРО «Совладение» Александр Павленко. — Государство вынуждено было умерить аппетиты этих умников [регоператоров] ограничением роста стоимости услуги в 5% максимально, но в год. В Москве чиновники «съели» предпринимателя, который наладил в ЦАО раздельный сбор и переработку мусора в центре столицы. Решение проблемы по мусору, как и проблемы с капремонтом и коммунальными услугами, может быть простым и единственным. Необходимо, чтобы собственники жилья становились заказчиками этих услуг и заключали прямые договора с подрядчиками и операторами по согласованным между ними условиям и ценам. Тогда оплата коммуналки по фактическому потреблению ресурсов, оплата за капремонт, выбранному ими подрядчику и на основе реальной ПСД, а также продажа оператору их мусора по согласованный цене позволит минимально на 30% сократить их затраты по услугам ЖКХ.