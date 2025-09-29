НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Придется ипотеку взять лет на 160»: Собчак купила квартиру за 1,2 млрд рублей

«Придется ипотеку взять лет на 160»: Собчак купила квартиру за 1,2 млрд рублей

Хоромы «блондинки в шоколаде» находятся в шаге от Кремля

Не меньше, чем покупкой квартиры, Собчак гордится тем, что смогла ради праздника влезть в свой гламурный наряд | Источник: xenia_sobchak / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Не меньше, чем покупкой квартиры, Собчак гордится тем, что смогла ради праздника влезть в свой гламурный наряд

Источник:

xenia_sobchak / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Недавно в голову Ксении Собчак ударила ностальгия, и она закатила вечеринку в стиле 2000-х. Как оказалось, у громкого праздника, ради которого звездам пришлось вспоминать, в чем они ходили двадцать лет назад, есть конкретный повод — новоселье. Собчак отметила покупку квартиры недалеко от Кремля. Цена элитной недвижимости превышает миллиард рублей, к которым добавились еще несколько миллионов на обновление интерьера. Ксения устроила новоселье только после завершения всех работ, но приглашать всех, даже близких друзей, в свое гнездышко она не спешит.

— Поймите меня правильно, вас очень много, всех на новоселье сразу пригласить не могу. Но постепенно я покажу, какую красивую квартиру я сделала. Это фантастика и шедевр, — с улыбкой сообщила гостям праздника Собчак.

Источник: кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год
Источник:

кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

Новая квартира Собчак находится в «египетском доме» на одной из старейших улиц Москвы — Большая Дмитровка. На фасаде здания красуются головы фараонов и скульптура бога Ра со скарабеем, а балконные решетки оформлены в виде пальмовых листьев и связок папируса.

Источник: кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год
Источник:

кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

Чтобы попасть в гости к Собчак, нужно подняться по мраморной лестнице с коваными перилами на самый верх, где как говорят, журналистка купила половину этажа.

Источник: кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год
Источник:

кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

Воспользоваться лифтами не получится — они плохо работают, так что для Собчак мебель и весь антиквариат доставляли на подъемнике.

Источник: кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год
Источник:

кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

Новоселье Собчак организовала в стиле гламурных 2000-х. Апартаменты были заставлены зеркальными шарами и неоновыми вывесками, а на столе стояло шампанское и килограммы черной икры.

Источник: xenia_sobchak / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

xenia_sobchak / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По словам Ксении, соседняя от нее квартира с четырьмя большими комнатами и тремя ванными еще пустует, но, как думает журналистка, после громкого новоселья это ненадолго.

Источник: кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год
Источник:

кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

— После такого представления мои гости точно купят здесь апартаменты, — считает Ксения.

Источник: кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год
Источник:

кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

Среди потенциальных покупателей оказался один из приглашенных гостей — DJ Smash. Он и рад бы стать соседом старой подруги, однако есть одно «но».

Источник: кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год
Источник:

кадр из программы «Ты не поверишь!» (16+), НТВ, 2025 год

— Цена абсолютно реальная, «некусающаяся» — 1,2 миллиарда. Придется ипотеку только взять лет на 100–160, а так всё хорошо, — прокомментировал музыкант в программе «Ты не проверишь!» (16+).

О квартире в центре Москвы с потолками под четыре метра мечтает и Прохор Шаляпин. Однако пока он вынужден только приезжать к Собчак в гости, как он сам говорит, с окраины города.

— Сердце кровью обливается, как хочется здесь жить. От моего дома досюда ехать 20 минут, а мне надо так, чтобы пешком ходить, — грустит певец.

Хотели бы жить по соседству с Ксенией Собчак?

Конечно, осталось заработать миллиард
Место шикарное, но сам дом старый, хочется чего-то современного
Квартира не стоит своих денег, лучше купить домик у моря
В соседи бы кого-то другого — и готов въезжать
Точно нет!
Анна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Ксения Собчак Влад Лисовец DJ Smash Квартира Ипотека Москва
Комментарии
Гость
1 час
Молодец, всегда в правильную дверь входит
