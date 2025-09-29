НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Названы регионы с самой выгодной ипотекой: список

В большинстве городов ипотека превратилась в роскошь

После нескольких лет рекордного роста российский ипотечный рынок столкнулся с резким спадом. По данным на август 2025 года, за последние 12 месяцев банки выдали всего 854 тысячи кредитов — вдвое меньше, чем годом ранее. В денежном выражении объёмы кредитования также упали: с 7,3 трлн рублей до 3,5 трлн.

Причинами стали ужесточение политики Банка России, отмена льготных программ и заоблачные цены на жильё. Однако ситуация в регионах сильно разнится: где-то ипотека остаётся относительно доступной, а где-то превратилась в недостижимую мечту.

Кому по карману квартира

Согласно исследованию РИА Новости, на рыночных условиях ипотеку сегодня могут позволить себе лишь 16,1% семей — это немного выше, чем в прошлом году (13,4%), но намного ниже, чем в «золотые» для заёмщиков 2018–2023 годы, когда доля достигала 25–33%.

Повышение доступности в 2025-м связано с ростом зарплат, который обогнал инфляцию на рынке недвижимости. Однако ключевым фактором остаётся регион: цены и доходы везде разные, и это определяет возможности для покупки жилья.

Лидеры и аутсайдеры

На первом месте Ямало-Ненецкий автономный округ: здесь почти половина семей (47,1%) способна купить двухкомнатную квартиру в ипотеку. В Ханты-Мансийском АО (Югра) и на Чукотке показатели тоже высокие — 44,3% и 42% соответственно.

Также в число лидеров вошли:

  • Мурманская область;

  • Ненецкий АО;

  • Магаданская область.

А вот в Севастополе, Крыму, Дагестане и на Алтае ситуация обратная: менее 5% населения могут позволить себе жильё в кредит. В 16 регионах этот показатель не дотягивает до 10%.

А теперь — о наиболее дорогих городах. В Москве выплаты за стандартную «двушку» в 60 м² достигают 249 тысяч рублей — это 2,3 чистой медианной зарплаты. Санкт-Петербург на втором месте с 171 тысячей рублей, а Севастополь — на третьем (132 тысячи).

Ещё в 12 регионах платежи колеблются в пределах 100–130 тысяч рублей — для многих семей это почти неподъёмная сумма. Если в северных регионах с высокими зарплатами ипотека остаётся относительно доступной, то в курортных зонах и некоторых южных областях покупка жилья для большинства — роскошь.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
