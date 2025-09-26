НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Купить жилье на маткапитал станет легче: в Госдуме хотят отменить один закон, который поможет сэкономить десятки тысяч

Депутаты хотят упростить покупку жилья

336
Помимо денежных трат на оценку жилья&nbsp;— еще и бумажная волокита | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПомимо денежных трат на оценку жилья&nbsp;— еще и бумажная волокита | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Помимо денежных трат на оценку жилья — еще и бумажная волокита

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Депутаты Госдумы предлагают освободить семьи от расходов на проверку пригодности жилья, которое приобретается на средства маткапитала, сообщают «Известия». Сейчас в 26 регионах России за такую экспертизу с граждан берут до 40 тысяч рублей, что для многих родителей становится непосильной ношей. Инициаторами поправок выступили депутаты от «Единой России» Светлана Разворотнева и Татьяна Буцкая.

Зачем ввели оценку жилья

С декабря 2024 года семьи, использующие маткапитал для приобретения недвижимости, обязаны подтверждать, что жилье пригодно для проживания. Это правило должно было пресечь мошеннические схемы, когда квартиры, купленные за господдержку, на деле оказывались непригодными для жизни.

Однако на практике местные власти стали требовать от граждан платные экспертизы, а в некоторых случаях — дополнительные документы: разрешение на строительство, санитарное заключение или даже завершение чистовой отделки.

«Целью принятого закона была защита прав детей на жилье. Однако после вступления его в силу мы начали получать многочисленные обращения от граждан и членов профессионального сообщества риелторов о том, что во многих муниципалитетах от людей требуют получения заключения специализированной организации, причем оплатить его предлагают самим гражданам», — рассказала изданию зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Что предлагают изменить

Депутаты хотят освободить семьи от обязанности подтверждать пригодность жилья, если:

  • дом построен менее пяти лет назад;

  • квартира приобретается в ипотеку или в новостройке с эскроу-счетами (так как банки уже проверяют такие объекты).

Кроме того, депутаты совместно с Минстроем и Минтрудом планируют разработать единые методички для регионов, чтобы исключить произвольные требования к покупателям.

«Любой закон, который мы принимаем, проходит много экспертных обсуждений: и в Госдуме, и в Совете Федерации. Это делается для того, чтобы он сразу начал работать. Бывают случаи, когда его реализация требует особого контроля. Так получилось с принятым законом об оценке жилья, который защищает семьи от покупки „нежилого“ жилья на маткапитал», — отметила первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Если поправки примут, это существенно упростит процесс покупки жилья для сотен тысяч российских семей.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
