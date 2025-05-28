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Мой дом Обзор Вячеслав Малафеев продает квартиру за 600 млн рублей — вы только посмотрите, за что такие деньги

Вячеслав Малафеев продает квартиру за 600 млн рублей — вы только посмотрите, за что такие деньги

Одни избавляются от фотографий, чтобы забыть прошлое, а вратарь «Зенита» идет на крайние меры — продает квартиру

2 097
4 комментария
Футболист старается не афишировать, что распродает недвижимость | Источник: malafeev16 / T.meФутболист старается не афишировать, что распродает недвижимость | Источник: malafeev16 / T.me

Футболист старается не афишировать, что распродает недвижимость

Источник:

malafeev16 / T.me

Футболист Вячеслав Малафеев в 2025 году задумал начать новую жизнь. Сначала он женился на гимнастке Ангелине Шкатовой, вдвое младше его, а теперь избавляется от квартиры, которую когда-то обустраивал с бывшей женой. При переводе в деньги всех сил и любви, что они вкладывали в нее, получилась кругленькая сумма в 595 миллионов.

Источник: Cian.ruИсточник: Cian.ru
Источник:

Cian.ru

Источник: Сian.ruИсточник: Сian.ru
Источник:

Сian.ru

Источник: Сian.ruИсточник: Сian.ru
Источник:

Сian.ru

Петербургскую квартиру на Крестовском острове Вячеслав купил 15 лет назад вместе со своей бывшей женой Екатериной. Совсем свеженькие апартаменты супруги полностью обставили по собственному вкусу: шесть спален и санузлов, чтобы у каждого члена семьи был свой уголок, спортзал для главы семейства и огромная гардеробная для Екатерины. Чтобы проводить вечера в кругу семьи и не выходить из дома, Малафеев даже отдельный кинотеатр обустроил.

Источник: Cian.ruИсточник: Cian.ru
Источник:

Cian.ru

Источник: Cian.ruИсточник: Cian.ru
Источник:

Cian.ru

Источник: Cian.ruИсточник: Cian.ru
Источник:

Cian.ru

Источник: Cian.ruИсточник: Cian.ru
Источник:

Cian.ru

Со временем супруги также обновили всю технику и добавили систему «умный дом». Как подмечается в объявлении о продаже, всё убранство останется следующему владельцу — бери да заезжай.

Источник: Cian.ruИсточник: Cian.ru
Источник:

Cian.ru

Источник: Cian.ruИсточник: Cian.ru
Источник:

Cian.ru

Квартиру в элитном районе футболист продает через собственное агентство недвижимости, но, судя по всему, получается пока не так успешно, как рассчитывал владелец. Некоторые из поклонников уверены, что уже видели объявление осенью, но с меньшим количеством фотографий.

Источник: Cian.ruИсточник: Cian.ru
Источник:

Cian.ru

Параллельно с квартирой Вячеслав уже больше четырех лет не может продать элитный коттедж на Финском заливе. Санузлов в нем, конечно, поменьше, только четыре, но при этом семь спален, балкон и терраса. За всё это дело цена уже значительно ниже, только 250 миллионов рублей.

Поклонников бывшего вратаря «Зенита» квартира в Питере за практически 600 миллионов рублей совсем не впечатлила — кто-то пишет, что туалетов мало, а кого-то смутил устаревший ремонт.

— Не квартира, а мебельный магазин, — в шоке фанаты.

— Как в гостинице… Зачем столько спален? Кто сейчас в гости ходит особо, в основном встречаются в кафешках, ресторанах, на нейтральной территории. Ведь за эти площади нужно платить… А когда доход уже не тот, тогда продают, — сделал вывод комментатор.

— Купить эту квартиру — значит выбросить всю эту страшную мебель и делать ремонт. Цвет стен как в питерских отелях. Ничего домашнего нет в этом жилище. Смотреть страшно на всё ЭТО, — пишут поклонники.

— Неслабо напинал, — шутят в комментариях.

— Ремонт не соответствует цене квартиры, — уверенно заявляют пользователи интернета.

Хотели бы купить такую квартиру?

Конечно. Уже ищу деньги
За 600 миллионов лучше что-то другое бы посмотрел
Если ее и покупать, то точно не ради ремонта
Если бы Вячеслав скинул цену раза в два, то еще можно
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Футбол Вячеслав Малафеев Дом Квартира Продажа Санкт-Петербург
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Комментарии
4
Гость
23 часа
Были бы крайние - продавал бы за такую сумму, чтобы продалась, а не чтобы либо выставить себя д'Артаньяном и мощно навариться.
Гость
22 часа
Нам к чему эта информация?
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