Домашний Wi-Fi может лишить вас денег и подвести под статью — а вы не заметите. О чём речь

Эксперт рассказал, как защитить свою технику от преступников Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Роутеры для Wi-Fi, которые россияне устанавливают в своих домах, могут брать под контроль мошенники. Из-за этого владелец роутера может лишиться денег — или даже оказаться вовлечен в преступление. Так, сам того не зная, человек окажется под уголовным делом. О том, как себя обезопасить, РИА Новостям рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Дело в том, что большинство роутеров поставляются с простыми и общеизвестными паролями, которые легко подобрать или найти в открытом доступе. Так что простая смена этого пароля после покупки (и обновление потом) может стать эффективной мерой против взлома.

«Игнорирование смены пароля на домашнем роутере — одна из самых распространенных и недооцененных уязвимостей среди пользователей. По сути, это оставление „двери“ в цифровой дом открытой: большинство роутеров по умолчанию поставляются с простыми и общеизвестными паролями, которые легко подобрать или найти в открытом доступе. Злоумышленник, получивший доступ к роутеру, может незаметно перехватывать интернет-трафик, изменять настройки сети или внедрять вредоносное ПО», — пояснил депутат.

Немкин отметил, что домашний роутер — это центральный узел, через который проходят все данные, передаваемые с устройств в сети: смартфонов, ноутбуков, умных телевизоров и даже систем видеонаблюдения.

«Доступ к нему позволяет изменять маршруты передачи данных — например, перенаправлять пользователя на фальшивые сайты (через подмену DNS), похищая логины и пароли от банков или социальных сетей», — добавил эксперт.

Атакованный роутер может стать частью ботнета — распределенной сети зараженных устройств. Такие сети используются для DDoS-атак или распространения вредоносного контента. В таком случае человек может даже не подозревать, что его интернет-соединение используется для совершения преступлений. Однако последствия — вплоть до блокировки IP-адреса или привлечения к ответственности — всё равно могут настигнуть именно владельца роутера.