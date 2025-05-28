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Домашний Wi-Fi может лишить вас денег и подвести под статью — а вы не заметите. О чём речь

Рассказываем, как мошенники берут под контроль чужие роутеры

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3 комментария
Эксперт рассказал, как защитить свою технику от преступников | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUЭксперт рассказал, как защитить свою технику от преступников | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Эксперт рассказал, как защитить свою технику от преступников

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Роутеры для Wi-Fi, которые россияне устанавливают в своих домах, могут брать под контроль мошенники. Из-за этого владелец роутера может лишиться денег — или даже оказаться вовлечен в преступление. Так, сам того не зная, человек окажется под уголовным делом. О том, как себя обезопасить, РИА Новостям рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Дело в том, что большинство роутеров поставляются с простыми и общеизвестными паролями, которые легко подобрать или найти в открытом доступе. Так что простая смена этого пароля после покупки (и обновление потом) может стать эффективной мерой против взлома.

«Игнорирование смены пароля на домашнем роутере — одна из самых распространенных и недооцененных уязвимостей среди пользователей. По сути, это оставление „двери“ в цифровой дом открытой: большинство роутеров по умолчанию поставляются с простыми и общеизвестными паролями, которые легко подобрать или найти в открытом доступе. Злоумышленник, получивший доступ к роутеру, может незаметно перехватывать интернет-трафик, изменять настройки сети или внедрять вредоносное ПО», — пояснил депутат.

Немкин отметил, что домашний роутер — это центральный узел, через который проходят все данные, передаваемые с устройств в сети: смартфонов, ноутбуков, умных телевизоров и даже систем видеонаблюдения.

«Доступ к нему позволяет изменять маршруты передачи данных — например, перенаправлять пользователя на фальшивые сайты (через подмену DNS), похищая логины и пароли от банков или социальных сетей», — добавил эксперт.

Атакованный роутер может стать частью ботнета — распределенной сети зараженных устройств. Такие сети используются для DDoS-атак или распространения вредоносного контента. В таком случае человек может даже не подозревать, что его интернет-соединение используется для совершения преступлений. Однако последствия — вплоть до блокировки IP-адреса или привлечения к ответственности — всё равно могут настигнуть именно владельца роутера.

«Смена пароля роутера после покупки и периодическое обновление его в дальнейшем — простая, но крайне эффективная мера. Надежный пароль должен быть длинным, сложным и уникальным. Также стоит отключить удаленное администрирование, если оно не используется, и регулярно проверять, какие устройства подключены к сети. Базовая цифровая гигиена способна существенно снизить риски и защитить вашу домашнюю инфраструктуру от вторжений», — подчеркнул Немкин.

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Wi-Fi Роутер Wi-Fi-роутер Мошенники Интернет
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Комментарии
3
Гость
28 мая, 06:56
Какой умный депутат! Прочитал инструкцию к сложному техническому устройству - Wi-Fi роутеру! 😊😊😊
Гость
22 часа
Все как обычно в нашем государстве, виноват тот, кто использует незамерзайку не метиловом спирте, а не тот, кто ее пьет.
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