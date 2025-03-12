Кричащая роскошь. Цыгане выставили на продажу дорогущие особняки в Коркине, где осенью убили таксистку

Город Коркино Челябинской области прогремел на всю страну после того, как там, в цыганском квартале, была убита водитель такси, мать двоих детей. После этого люди вышли с требованием наказать виновных. От возмущений быстро перешли к делу — начали громить квартал, из которого Елена получила последний вызов. Люди поджигали дома цыган, переворачивали их машины и вызывали «на разговор». Из одного дома по толпе открыли стрельбу, по словам местных, в этом коттедже живет барон. Огнестрельные ранения получили два человека. 43 участника погрома были задержаны силовиками. Задержали и подозреваемых в убийстве. Ими оказались молодые цыгане. Обвинение в убийстве предъявлено одному, 16-летнему подростку, он остается под стражей до 23 марта. Но в самом Коркине, судя по всему, начались изменения, не все хотят там оставаться.
Коркинские цыгане выставили свои роскошные особняки на продажу. Сразу несколько объявлений опубликовали на специализированных сайтах. Причем распродавать имущество за бесценок владельцы не готовы, цены на дома — до 16 миллионов рублей, пишут наши коллеги из 74.RU. Смотрим интерьеры.
Цветочный особняк
Так, желающие жить поближе к центру могут остановить выбор на доме на улице Островского. Первоначально продать его владельцы хотели за 11,5 миллиона рублей, а теперь снизили цену до 9,3 миллиона. Этот особняк точно полюбится тем, кто фанатеет от цветов и яркости.
— По проекту площадь дома — 177 кв. м. В нем есть холл, кухня, гардеробная, зал, две изолированные спальни, санузел. Есть участок 12 соток, двор на 10 машино-мест, — говорится в объявлении.
Дом с фресками
Если растительные орнаменты и мотивы — слишком простой вариант, то покупателей может удивить дом с фресками. Он находится на той же улице Островского, но стоит значительно дороже — 16 миллионов. За эти деньги вы получаете восемь соток земли и 93,5 квадратных метра жилой площади.
— Санузел просторный, с угловой ванной и качественным ремонтом. В прихожей, ванной и на кухне — теплый пол, на полу — паркетная доска, — говорится в объявлении. — Остается вся мебель, техника по договоренности. Имеется подпол и хозяйственные постройки.
Двухэтажный дворец
Если вы не любите тесниться и дом нужен побольше, вариант тоже найдется. Двухэтажный особняк площадью 280 кв. м на улице Чкалова выставлен на продажу за 8,5 миллиона рублей. В придачу вы получите 15 соток земли.
— Торг при осмотре. При нехватке денежных средств возможна доплата автомобилем, — говорится в объявлении.
О том, как жители Коркина вышли на стихийный сход и в цыганском квартале начались погромы и беспорядки, читайте на 74.RU. На место выехали бригады ОМОН, Росгвардии, других силовых структур, представители губернатора. Подробности мятежной ночи — в онлайн-репортаже.