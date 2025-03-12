Кричащая роскошь. Цыгане выставили на продажу дорогущие особняки в Коркине, где осенью убили таксистку

Жить в таких интерьерах смог бы не каждый. Вы бы хотели? Источник: сайт бесплатных объявлений











Город Коркино Челябинской области прогремел на всю страну после того, как там, в цыганском квартале, была убита водитель такси, мать двоих детей. После этого люди вышли с требованием наказать виновных. От возмущений быстро перешли к делу — начали громить квартал, из которого Елена получила последний вызов. Люди поджигали дома цыган, переворачивали их машины и вызывали «на разговор». Из одного дома по толпе открыли стрельбу, по словам местных, в этом коттедже живет барон. Огнестрельные ранения получили два человека. 43 участника погрома были задержаны силовиками. Задержали и подозреваемых в убийстве. Ими оказались молодые цыгане. Обвинение в убийстве предъявлено одному, 16-летнему подростку, он остается под стражей до 23 марта. Но в самом Коркине, судя по всему, начались изменения, не все хотят там оставаться.

Коркинские цыгане выставили свои роскошные особняки на продажу. Сразу несколько объявлений опубликовали на специализированных сайтах. Причем распродавать имущество за бесценок владельцы не готовы, цены на дома — до 16 миллионов рублей, пишут наши коллеги из 74.RU. Смотрим интерьеры.

Цветочный особняк

Так, желающие жить поближе к центру могут остановить выбор на доме на улице Островского. Первоначально продать его владельцы хотели за 11,5 миллиона рублей, а теперь снизили цену до 9,3 миллиона. Этот особняк точно полюбится тем, кто фанатеет от цветов и яркости.

На фотографиях отчетливо видны два этажа, но авторы объявлений указывают всего один Источник: сайт бесплатных объявлений











Впрочем, тесно в этом доме точно не будет, ведь площадь дома — 117 квадратов Источник: сайт бесплатных объявлений











Если любите простор, роскошь и яркие цветы, то присмотритесь Источник: сайт бесплатных объявлений











В этом доме даже спальни кричат, что сдержанность — не добродетель. Как вам цветочный рисунок? Источник: сайт бесплатных объявлений











Владельцы явно немало времени посвятили продумыванию интерьеров Источник: сайт бесплатных объявлений











Встретить можно и ковры на полу, и картины на стенах Источник: сайт бесплатных объявлений











А как вам роза на потолке? Источник: сайт бесплатных объявлений











— По проекту площадь дома — 177 кв. м. В нем есть холл, кухня, гардеробная, зал, две изолированные спальни, санузел. Есть участок 12 соток, двор на 10 машино-мест, — говорится в объявлении.

Дом с фресками

Если растительные орнаменты и мотивы — слишком простой вариант, то покупателей может удивить дом с фресками. Он находится на той же улице Островского, но стоит значительно дороже — 16 миллионов. За эти деньги вы получаете восемь соток земли и 93,5 квадратных метра жилой площади.

Насчет фресок мы не шутим Источник: сайт бесплатных объявлений











Они тут служат главной (но не единственной) доминантой залов Источник: сайт бесплатных объявлений











Будет чем полюбоваться, если наскучит беседа Источник: сайт бесплатных объявлений











Роскошью дышат и личные покои, но есть нюансы Источник: сайт бесплатных объявлений











Такие спальни — не для стыдливых, ведь потолки-то глянцевые Источник: сайт бесплатных объявлений











Аналогичная ситуация с потолком — в санузле Источник: сайт бесплатных объявлений











Фасад, кстати, тоже украшали с фантазией Источник: сайт бесплатных объявлений











— Санузел просторный, с угловой ванной и качественным ремонтом. В прихожей, ванной и на кухне — теплый пол, на полу — паркетная доска, — говорится в объявлении. — Остается вся мебель, техника по договоренности. Имеется подпол и хозяйственные постройки.

Двухэтажный дворец

Если вы не любите тесниться и дом нужен побольше, вариант тоже найдется. Двухэтажный особняк площадью 280 кв. м на улице Чкалова выставлен на продажу за 8,5 миллиона рублей. В придачу вы получите 15 соток земли.

Называя этот дом дворцом, мы не шутим Источник: сайт бесплатных объявлений











Сами присмотритесь к его интерьерам Источник: сайт бесплатных объявлений











Владельцы явно неравнодушны к жизни королей Источник: сайт бесплатных объявлений











Хрусталь, позолота, тигры на стенах — сияет всё Источник: сайт бесплатных объявлений











И даже на кухне вы забудете о бытовухе Источник: сайт бесплатных объявлений











Пить чай в такой обстановке — само по себе роскошество Источник: сайт бесплатных объявлений











Спальня, впрочем, несколько скромнее. Если не считать одеяла Chanel Источник: сайт бесплатных объявлений











Дом настолько большой, что разместиться смогут и владельцы, и гости Источник: сайт бесплатных объявлений











— Торг при осмотре. При нехватке денежных средств возможна доплата автомобилем, — говорится в объявлении.

Источник: Городские медиа