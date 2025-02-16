По факту или по нормативу: как в России изменят порядок оплаты тепла и какая схема удобнее — разбираемся с экспертами

Многие регионы уже платят за тепло только в отопительный сезон Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











С 1 марта в России собираются изменить систему платы за отопления. Регионам, где сейчас платежи с населения берут только во время отопительного периода, нельзя будет изменить порядок расчетов и взимать одинаковую сумму в течение всего года (так называемая оплата по 1/12). При этом если в субъекте уже платят по такой схеме, то менять ее не нужно. Наши коллеги из NGS.RU поговорили с экспертами в сфере ЖКХ о том, какая из двух систем лучше и какие у них есть преимущества и недостатки.

Что может измениться

10 февраля член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что с 1 марта регионам запретят переходить на схему, по которой потребители платят за тепло в течение всего года.

— С 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год, — рассказал Александр Якубовский РИА Новости.

За счет этого оплата за тепло должна стать прозрачней, потому что потребители смогут соотносить стоимость услуги с ее фактическим исполнением. Также система позволит снять вопросы о необходимости платы за отопление летом, когда оно не поступает в квартиры. Но при этом, отметил Александр Якубовский, платежи зимой станут значительно выше.

Платежи за ЖКХ растут с каждым годом Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В Министерстве ЖКХ Новосибирской области в феврале заявили, что в регионе не принимали решения о том, чтобы изменить действующую схему оплаты. Как отметили в МинЖКХ, если потребители платят за тепло равномерно весь год, это помогает избежать большой переплаты зимой. За счет этого у потребителей не образуется крупных долгов перед поставщиками.

— Такой порядок оплаты обеспечивает наибольшую социальную защищенность населения, особенно граждан, имеющих право на получение субсидии или льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, — отметили в МинЖКХ региона.

Необходимость смены оплаты рассматривают в случае, если это предлагает департамент по тарифам региона.

«Повышение минимум в два раза»

Так называемая оплата по факту удобна тем, что собственникам нужно платить только во время отопительного периода. Но тогда могут возникнуть сложности в расчетах.

— Ресурсоснабжающая организация должна снять показания 30-го числа, в последний день, сделать всем начисления без учета коммерческих помещений и уже 1-го числа в едином платежном документе на сайте отразить эти данные. Это практически невозможно, — подчеркивает Оксана Царапкина, судебный эксперт в сфере ЖКХ и энергетики.

Расчеты по 1/12 могут быть более удобны потребителям, которые каждый месяц рассчитывают бюджет на основе одной фиксированной суммы. Например, пенсионерам Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Сейчас показания снимают за период с 26 по 25 число. Поэтому остается время для того, чтобы произвести расчеты. Расчеты ведут по нормативу, который определяется по показаниям за весь год, индивидуально по каждому дому. И уже в конце года делается перерасчет платы. Как правило, в первом квартале жильцы получают платежки, где сумма больше или меньше, чем обычно.

В случае если введут новую систему оплаты отопления, суммы с осени по весну могут значительно увеличиться.

— С учетом того что у нас еще и тарифы поднимаются, конечно, повышение получится минимум в два раза. Собственники будут озадачены. Так они платили, условно говоря, в месяц 1500–2000 рублей, а будет 4000–4500 рублей. По моему мнению, всё-таки нужно давать решать собственникам, платить по факту или платить по нормативу, — отметила Оксана Царапкина.

Например, в домах, где живет большое количество пенсионеров, скорее всего, было бы удобнее платить в течение всего года. А там, где жильцы более платежеспособны и чей бюджет меньше зависит от оплаты коммунальных услуг, может быть комфортно оплачивать по факту потребления.

Сергей Бухаров, независимый эксперт в сфере энергетики, отмечает, что главное преимущество оплаты в течение отопительного периода — прозрачность платежа. Потребитель может сверить объем оплачиваемой услуги с показаниями приборов учета. Помимо текущих платежей понятным становится пересчет за некачественные услуги.

— Размер месячного платежа определяется среднемесячной температурой наружного воздуха. В декабре и январе — обычно самые холодные месяцы, сумма может в разы превышать платеж апреля. Такая неравномерность платежей, а именно повышенный платеж в самые холодные месяцы, считается недостатком оплаты отопления по факту. Кроме того, при оплате по факту нет необходимости ежегодно производить перерасчет, который каждый год вызывает много вопросов, — обратил внимание эксперт.

Летом платить за тепло не придется. Но в самые холодные месяцы сумма в платежках может существенно увеличиться по сравнению с оплатой по 1/12 — в два раза. А в те месяцы, когда отопительный сезон только начинается или уже заканчивается, наоборот, быть меньше в четыре раза.

В начале отопительного сезона сумма платежа может быть меньше, чем при равномерной оплате в течение всего года Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Преимущества и недостатки оплаты по схеме 1/12 противоположны тем, которые есть у оплаты по факту. К тому же, несмотря на то что потребителям регулярно объясняют, как работает эта схема, многие всё равно задаются вопросами о том, почему иногда приходится платить больше, чем обычно.

— Полагаю, что переход на оплату по факту потребления выгоден всем: и потребителям, и теплоснабжающим организациям. Проблема с высоким платежом в холодные месяцы решаемая, тем более, что критичной она будет являться максимум для нескольких процентов потребителей, — уверен Сергей Бухаров.

В случае, если горожане будут сопоставлять сумму платежа с объемом потребления, а также с показателями у соседей, у них появится повод задаться вопросом, почему их дом потребляет так много тепла. А в результате — найти способы для снижения потребления и проверить, правильно ли управляющая компания регулирует систему отопления в доме.

— По 1/12 даже с точки зрения самого теплоснабжающего предприятия — лучше. У них сезонный бизнес по большому счету. Летом достаточно скудно финансируются. С другой стороны, есть пиковые нагрузки, то есть затраты в сезон, а всё растягивается на 1/12. Тоже плохо. То есть эти схемы как бы сбалансированы. 1/12 — это больше для потребителя, а вот с точки зрения коммунальных предприятий лучше оплата по факту, — отметил в Владимир Нефедов, исполнительный вице-президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей сферы жизнеобеспечения.