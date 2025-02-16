НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Ярославле
Погода-11°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -16

0 м/c,

 747мм 78%
Подробнее
2 Пробки
USD 90,31
EUR 94,89
Кто такой «Сигма-бой»
Сбой в работе банка
Как отдохнуть зимой по-русски
70-летняя фанатка BTS
Не записаться к врачу
Информация о насильнике
Лотерейный эксперимент
Продали известный ресторан
Мой дом эксперт По факту или по нормативу: как в России изменят порядок оплаты тепла и какая схема удобнее — разбираемся с экспертами

По факту или по нормативу: как в России изменят порядок оплаты тепла и какая схема удобнее — разбираемся с экспертами

В некоторых городах пока не собираются отказываться от платы за отопление в течение всего года

183
5 комментариев
Многие регионы уже платят за тепло только в отопительный сезон | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RUМногие регионы уже платят за тепло только в отопительный сезон | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

Многие регионы уже платят за тепло только в отопительный сезон

Источник:

С 1 марта в России собираются изменить систему платы за отопления. Регионам, где сейчас платежи с населения берут только во время отопительного периода, нельзя будет изменить порядок расчетов и взимать одинаковую сумму в течение всего года (так называемая оплата по 1/12). При этом если в субъекте уже платят по такой схеме, то менять ее не нужно. Наши коллеги из NGS.RU поговорили с экспертами в сфере ЖКХ о том, какая из двух систем лучше и какие у них есть преимущества и недостатки.

Что может измениться

10 февраля член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что с 1 марта регионам запретят переходить на схему, по которой потребители платят за тепло в течение всего года.

— С 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год, — рассказал Александр Якубовский РИА Новости.

За счет этого оплата за тепло должна стать прозрачней, потому что потребители смогут соотносить стоимость услуги с ее фактическим исполнением. Также система позволит снять вопросы о необходимости платы за отопление летом, когда оно не поступает в квартиры. Но при этом, отметил Александр Якубовский, платежи зимой станут значительно выше.

Платежи за ЖКХ растут с каждым годом | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПлатежи за ЖКХ растут с каждым годом | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Платежи за ЖКХ растут с каждым годом

Источник:

В Министерстве ЖКХ Новосибирской области в феврале заявили, что в регионе не принимали решения о том, чтобы изменить действующую схему оплаты. Как отметили в МинЖКХ, если потребители платят за тепло равномерно весь год, это помогает избежать большой переплаты зимой. За счет этого у потребителей не образуется крупных долгов перед поставщиками.

— Такой порядок оплаты обеспечивает наибольшую социальную защищенность населения, особенно граждан, имеющих право на получение субсидии или льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, — отметили в МинЖКХ региона.

Необходимость смены оплаты рассматривают в случае, если это предлагает департамент по тарифам региона.

«Повышение минимум в два раза»

Так называемая оплата по факту удобна тем, что собственникам нужно платить только во время отопительного периода. Но тогда могут возникнуть сложности в расчетах.

— Ресурсоснабжающая организация должна снять показания 30-го числа, в последний день, сделать всем начисления без учета коммерческих помещений и уже 1-го числа в едином платежном документе на сайте отразить эти данные. Это практически невозможно, — подчеркивает Оксана Царапкина, судебный эксперт в сфере ЖКХ и энергетики.

Расчеты по 1/12 могут быть более удобны потребителям, которые каждый месяц рассчитывают бюджет на основе одной фиксированной суммы. Например, пенсионерам | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUРасчеты по 1/12 могут быть более удобны потребителям, которые каждый месяц рассчитывают бюджет на основе одной фиксированной суммы. Например, пенсионерам | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Расчеты по 1/12 могут быть более удобны потребителям, которые каждый месяц рассчитывают бюджет на основе одной фиксированной суммы. Например, пенсионерам

Источник:

Сейчас показания снимают за период с 26 по 25 число. Поэтому остается время для того, чтобы произвести расчеты. Расчеты ведут по нормативу, который определяется по показаниям за весь год, индивидуально по каждому дому. И уже в конце года делается перерасчет платы. Как правило, в первом квартале жильцы получают платежки, где сумма больше или меньше, чем обычно.

В случае если введут новую систему оплаты отопления, суммы с осени по весну могут значительно увеличиться.

— С учетом того что у нас еще и тарифы поднимаются, конечно, повышение получится минимум в два раза. Собственники будут озадачены. Так они платили, условно говоря, в месяц 1500–2000 рублей, а будет 4000–4500 рублей. По моему мнению, всё-таки нужно давать решать собственникам, платить по факту или платить по нормативу, — отметила Оксана Царапкина.

Например, в домах, где живет большое количество пенсионеров, скорее всего, было бы удобнее платить в течение всего года. А там, где жильцы более платежеспособны и чей бюджет меньше зависит от оплаты коммунальных услуг, может быть комфортно оплачивать по факту потребления.

Сергей Бухаров, независимый эксперт в сфере энергетики, отмечает, что главное преимущество оплаты в течение отопительного периода — прозрачность платежа. Потребитель может сверить объем оплачиваемой услуги с показаниями приборов учета. Помимо текущих платежей понятным становится пересчет за некачественные услуги.

— Размер месячного платежа определяется среднемесячной температурой наружного воздуха. В декабре и январе — обычно самые холодные месяцы, сумма может в разы превышать платеж апреля. Такая неравномерность платежей, а именно повышенный платеж в самые холодные месяцы, считается недостатком оплаты отопления по факту. Кроме того, при оплате по факту нет необходимости ежегодно производить перерасчет, который каждый год вызывает много вопросов, — обратил внимание эксперт.

Летом платить за тепло не придется. Но в самые холодные месяцы сумма в платежках может существенно увеличиться по сравнению с оплатой по 1/12 — в два раза. А в те месяцы, когда отопительный сезон только начинается или уже заканчивается, наоборот, быть меньше в четыре раза.

В начале отопительного сезона сумма платежа может быть меньше, чем при равномерной оплате в течение всего года | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUВ начале отопительного сезона сумма платежа может быть меньше, чем при равномерной оплате в течение всего года | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

В начале отопительного сезона сумма платежа может быть меньше, чем при равномерной оплате в течение всего года

Источник:

Преимущества и недостатки оплаты по схеме 1/12 противоположны тем, которые есть у оплаты по факту. К тому же, несмотря на то что потребителям регулярно объясняют, как работает эта схема, многие всё равно задаются вопросами о том, почему иногда приходится платить больше, чем обычно.

— Полагаю, что переход на оплату по факту потребления выгоден всем: и потребителям, и теплоснабжающим организациям. Проблема с высоким платежом в холодные месяцы решаемая, тем более, что критичной она будет являться максимум для нескольких процентов потребителей, — уверен Сергей Бухаров.

В случае, если горожане будут сопоставлять сумму платежа с объемом потребления, а также с показателями у соседей, у них появится повод задаться вопросом, почему их дом потребляет так много тепла. А в результате — найти способы для снижения потребления и проверить, правильно ли управляющая компания регулирует систему отопления в доме.

— По 1/12 даже с точки зрения самого теплоснабжающего предприятия — лучше. У них сезонный бизнес по большому счету. Летом достаточно скудно финансируются. С другой стороны, есть пиковые нагрузки, то есть затраты в сезон, а всё растягивается на 1/12. Тоже плохо. То есть эти схемы как бы сбалансированы. 1/12 — это больше для потребителя, а вот с точки зрения коммунальных предприятий лучше оплата по факту, — отметил в Владимир Нефедов, исполнительный вице-президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей сферы жизнеобеспечения.

По словам эксперта, в случае если регион переходит с оплаты в течение всего года на оплату по факту, суммы в платежках могут стать больше до 2,5 раза. Но это только примерный подсчет. Показать, как на самом деле вырастет плата и какая из схем наиболее удобна, может только практика.

ПО ТЕМЕ
Отопление ЖКХ Тарифы ЖКХ Услуги ЖКХ Рост цен на услуги ЖКХ Тарифы на отопление
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
58 минут
Втридорога 🤮 по-любому царёк и его олигархат стараются ☠️🕯️
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Не учите нас осознанности, мы знаем, откуда она берется»: журналистка — о том, почему модный тренд пока кажется странным
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Врач рассказала, как нас обманывают в клиниках — откровенная колонка
Алла Ю.
Мнение
Дорожный активист — о строительстве третьего моста в Ярославле: «Это „убьет“ дороги»
Темур Абдуллаев
Дорожный активист
Мнение
Дикпики, извращенцы и женатики — что поджидает россиянок на сайтах знакомств. Откровенная колонка
Надежда Орлова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление