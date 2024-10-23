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Мой дом Кризис-2024 «Для удобства жителей». Кто и зачем в середине года меняет коммунальные платежки

«Для удобства жителей». Кто и зачем в середине года меняет коммунальные платежки

Россияне насторожились появлением новых «видов услуг» ЖКХ

493
4 комментария

Газ дорожает тоже

Коммунальщики «радуют» россиян не только повышением тарифов, но и появлением новых строчек в платежках. Теперь платить нужно за техническое обслуживание газового оборудования. Естественно, появление новой строки вызвало недоумение у жителей многоэтажек. MSK1.RU выяснил у специалистов, насколько законно новшество и кого коснется.

— В многоквартирных домах необходимо различать два вида газового оборудования — внутридомовое (ВДГО) и внутриквартирное (ВКГО), говорит юрист Екатерина Машкова, которая специализируется на вопросах ЖКХ.

— Внутридомовое входит в состав общего имущества многоквартирного дома. Проще говоря, это общий газовый стояк. Обслуживание ВДГО производит специализированная организация (сейчас — поставщик газа) по договору с управляющей компанией из средств на содержание и текущий ремонт, — объясняет Машкова. — А вот ответственность за ВКГО несет собственник помещения. Оплата техобслуживания ВКГО обязательна.

 Может ли собственник отказаться от оплаты?

— При отказе от нее предоставление услуги приостанавливается, что влечет за собой и прекращение подачи газа. Техническое обслуживание ВКГО осуществляется также поставщиком газа на основании договора, заключенного управляющей компанией от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме после утверждения этих действий на общем собрании собственников. Незаконна такая строка в квитанции только в негазифицированных домах.

Руководитель общественной организации «Правовая помощь ЖКХ» Александр Сметанин объясняет, что в 2024 году в России изменилось и законодательство, которое определяет порядок работ на газовом оборудовании.

— С 1 января изменения на ВДГО может осуществлять только специализированная организация, определенная Федеральным законом «О газоснабжении» и наделенная исключительным правом на осуществление такой деятельности. Чаще всего в регионах это одно из местных подразделений «Газпрома». Если в вашей квитанции ЖКХ «внезапно» появилась услуга ВДГО, то это означает, что управляющая компания выделила эту услугу из общего перечня услуги «содержание общедомового имущества», что в целом правильно, — говорит Сметанин.

 Выходит, это не такое уж и новшество?

— Нет! Во многих регионах России, например в Санкт-Петербурге, уже давно подобная услуга, как и многие другие, указывается отдельной строчкой для удобства жителей. Правда, есть еще один момент, на которой стоит обратить внимание. Если услугу техобслуживания ВДГО выделили из статьи «содержание», то тариф за «содержание» должен быть уменьшен на размер тарифа.

 А как вообще рассчитывается плата за эту услугу?

— Плата за услугу техобслуживания ВДГО осуществляется обычно равными платежами в течение всего года. А сам размер тарифа определяется условиями договора управления, либо сметой ТСЖ или ЖСК на календарный год. Тариф должен утверждаться общим собранием собственников либо членов товарищества.

Если же плата за техобслуживание ВДГО появляется раз в год после оказания услуг, то это повод проверить условия действующего договора управления. Ведь, по закону, плата за любые услуги по содержанию общего имущества дома, в том числе за техобслуживание ВДГО, осуществляется равными ежемесячными платежами.

 Ну а, например, управляющая компания может сама определить тариф?

— Нет, управляющая компания не вправе самостоятельно назначать цену за любую услугу и выставлять ее к оплате собственникам. Разовые взносы можно утвердить на собрании, но так как услуга техобслуживания ВДГО является плановой и давно известной, и ее нельзя причислить к форс-мажору, то вызывает большое сомнение в правомерности начисления однократной платы.

 Как можно перепроверить законность «внезапного» появления такого нового тарифа?

— Собственникам следует знать, что хозяева в доме только они, а управляющая компания за их деньги и по их заказу выполняет только те работы и в тех пределах, что указаны в договоре управления. Всё, что выходит за рамки договора, возможно выполнять только через утверждение общим собранием собственников, в том числе новые тарифы или работы.

Но в нашей стране очень распространены поддельные протоколы собраний, о которых жители даже не знают. Так что если любознательный собственник направит запрос в свою управляющую компанию на предмет появления новых услуг или тарифов, то в ответ он может внезапно узнать о наличии такого собрания, в котором принимали участие собственники. Зачастую даже указывается, что 100% жителей. В этом случае необходимо обращение в надзорные органы (жилищная инспекция, прокуратура) или в суд.

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Комментарии
4
Гость
2 часа
зайти в квартиру и поводить носом - это оказание услуги? ))) ну-ну
Гость
2 часа
У нас отдельной строкой вывели,а содержания жилья не уменьшилось ,бегают друг за другом,проверяют квартиры,а дымоходы на крыше все разрушены ,дыры огромные в кирпичной кладке,и кажлый раз подписывают акты УК ,что все нормально,и вот уже лет 13.Спросил у газовиков ,-"Почему предписание не пишите,об устранении." Ответили,- "что тогда перекроем весь дом,будете сидеть без газа".Вообщем липовые осмотры и липовые акты Пока гром не грянет!
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