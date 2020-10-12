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В ярославской больнице в сентябре коронавирусом заболели 16 сотрудников: комментарий клиники

В каком состоянии заболевшие

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Заболели сотрудники разных отделений

Заболели сотрудники разных отделений

В ярославской больнице коронавирусом заболели 16 сотрудников

В ярославской больнице «РЖД-Медицина» в сентябре коронавирусом заболели 16 сотрудников. Из них 10 врачей, остальные — работники администрации медучреждения. Заболели медики из разных отделений больницы: в поликлинике № 1, в стоматологии и трёх отделениях круглосуточного стационара.

— Больница работает в штатном режиме. Подразделений, закрытых на карантин, нет. Сотрудники находятся на амбулаторном лечении, состояние удовлетворительное. По всем случаям проведены расследования с выявлением контактных лиц. Случаи заражения не связаны с профессиональной деятельностью, — прокомментировала ситуацию начальник службы корпоративных коммуникаций РЖД Юлия Гонгина.

С каждым днём в Ярославской области увеличивается количество заболевших коронавирусом. Цифры ежедневной статистики доросли до весенних значений.

Накануне мы пообщались об этом с главврачом Переславской ЦРБ Кириллом Харчиковым. Доктор рассказал, как сам переболел коронавирусом этим летом.

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