Уже больше 600 человек в больницах: оперштаб опубликовал данные о новых заболевших коронавирусом

В Ярославской области выросло количество госпитализированных с коронавирусом
По данным на 2 октября, за сутки в Ярославской области выявлено 56 новых случаев коронавируса. Выздоровело и выписано
При этом за сутки резко выросло количество пациентов, которым потребовалась госпитализация.
— На лечении на инфекционных и перепрофилированных койках в стационарах региона находится
Вчера госпитализированных было
Всего в Ярославской области с начала пандемии зарегистрировано
Напомним, ярославскую лабораторию Роспотребнадзора закрыли на карантин.