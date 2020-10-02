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Уже больше 600 человек в больницах: оперштаб опубликовал данные о новых заболевших коронавирусом

Публикуем статистику COVID-19 в Ярославской области на 2 октября

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За сутки количество больных коронавирусом в Ярославской области увеличилось на <nobr class="_">56 человек</nobr>

За сутки количество больных коронавирусом в Ярославской области увеличилось на 56 человек

В Ярославской области выросло количество госпитализированных с коронавирусом

По данным на 2 октября, за сутки в Ярославской области выявлено 56 новых случаев коронавируса. Выздоровело и выписано 82 человека. Летальных исходов нет.

При этом за сутки резко выросло количество пациентов, которым потребовалась госпитализация.

— На лечении на инфекционных и перепрофилированных койках в стационарах региона находится 627 пациентов, из которых 205 — с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 422 — с типичной клиникой COVID-19, — сообщили в региональном оперштабе.

Вчера госпитализированных было 587 человек. То есть за сутки прирост составил сразу 40 пациентов.

Всего в Ярославской области с начала пандемии зарегистрировано 8700 заболевших COVID-19, выздоровело 8166 человек, умерло 46 человек. В целом в России за последние сутки выявили 9412 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах, нарастающим итогом — 1 194 643 случая. Выписано с начала пандемии 970 296 человек, умерло 21 077 человек.

Напомним, ярославскую лабораторию Роспотребнадзора закрыли на карантин.

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