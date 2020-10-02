Уже больше 600 человек в больницах: оперштаб опубликовал данные о новых заболевших коронавирусом

По данным на 2 октября, за сутки в Ярославской области выявлено 56 новых случаев коронавируса. Выздоровело и выписано 82 человека . Летальных исходов нет.

При этом за сутки резко выросло количество пациентов, которым потребовалась госпитализация.

— На лечении на инфекционных и перепрофилированных койках в стационарах региона находится 627 пациентов , из которых 205 — с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 422 — с типичной клиникой COVID-19, — сообщили в региональном оперштабе.

