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COVID в Роспотребнадзоре: лабораторию в Ярославской области закрыли на карантин

Коронавирус нашли у нескольких сотрудников

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Лаборатория закрылась на карантин на две недели&nbsp;

Лаборатория закрылась на карантин на две недели 

В Ярославской области лабораторию Роспотребнадзора закрыли на карантин

В Ростовском районе Ярославской области местная лаборатория Роспотребнадзора ушла на карантин. Там коронавирусом заразились несколько сотрудников. На карантин из-за контакта с ним отправились 7 человек. Об этом сообщили на официальном сайте Ростовского района.

— С 1 октября работа отделения испытательно-лабораторного центра, находящегося по адресу Перовский переулок, дом 19 приостановлена в связи с закрытием на карантин по COVID-19, — говорится в объявлении.

Коронавирусный карантин в ростовском Роспотребнадзоре продлится две недели. Сотрудники вернутся к работе 14 октября.

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Роспотребнадзоркоронавирус
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