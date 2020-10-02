COVID в Роспотребнадзоре: лабораторию в Ярославской области закрыли на карантин

В Ростовском районе Ярославской области местная лаборатория Роспотребнадзора ушла на карантин. Там коронавирусом заразились несколько сотрудников. На карантин из-за контакта с ним отправились 7 человек. Об этом сообщили на официальном сайте Ростовского района.

— С 1 октября работа отделения испытательно-лабораторного центра, находящегося по адресу Перовский переулок, дом 19 приостановлена в связи с закрытием на карантин по COVID-19, — говорится в объявлении.

Коронавирусный карантин в ростовском Роспотребнадзоре продлится две недели. Сотрудники вернутся к работе 14 октября.

