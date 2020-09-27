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Новый прирост заболевших: оперштаб озвучил обновлённую статистику по заболеваемости коронавирусом

В Ярославской области продолжает действовать масочный режим

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Ежедневно в лабораториях региона делают сотни тестов на коронавирус

Ежедневно в лабораториях региона делают сотни тестов на коронавирус

В Ярославской области зафиксирован прирост заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за прошедшие сутки в России было зарегистрировано 7867 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в 83 регионах.

— В Ярославской области был выявлен 51 случай заражения коронавирусом, — уточнили в пректном офисе Информационного центра по коронавирусу в России. — Всего за период пандемии в регионе инфекцию подхватили 8435 человек.

На сегодняшний день на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона госпиталихированы 526 пациентов: 140 с подтверждённой коронавирусной инфекцией и 386 с типичной клиникой COVID-19. На карантине (контактировавшие с заболевшими) находятся 2159 человек.

Тем временем в Ярославской области продолжает действовать масочный режим, который был введён с 16 мая. Правда, если в начале эпидемии коронавируса мы постоянно слышали о проверках соблюдения этого режима, то летом такая информация почти не появлялась. И вот на днях власти вновь заявили о массовых проверках. Ярославцы по-разному отреагировали на это.

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