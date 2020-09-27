Новый прирост заболевших: оперштаб озвучил обновлённую статистику по заболеваемости коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за прошедшие сутки в России было зарегистрировано 7867 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в 83 регионах.



— В Ярославской области был выявлен 51 случай заражения коронавирусом, — уточнили в пректном офисе Информационного центра по коронавирусу в России. — Всего за период пандемии в регионе инфекцию подхватили 8435 человек.



На сегодняшний день на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона госпиталихированы 526 пациентов: 140 с подтверждённой коронавирусной инфекцией и 386 с типичной клиникой COVID-19. На карантине (контактировавшие с заболевшими) находятся 2159 человек.

