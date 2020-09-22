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Больные и здоровые вместе: в Ярославле пациентов выставили на улицу ждать приёма к терапевту

Что на это ответил главврач больницы

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Ярославцы присылают со всего города кадры с дикими очередями&nbsp;

Ярославцы присылают со всего города кадры с дикими очередями 

В Ярославле пациентов выставили на улицу ждать приёма к терапевту

В Ярославле людям пришлось отстоять очередь к терапевту на улице. Ситуация произошла в больнице № 9 в Дзержинском районе.

— Идёт слабый дождь, все мокнут, мёрзнут, дурдом! — написал возмущённый посетитель Илья Кибикин. — Помещение маленькое, и часть людей ждут внутри, часть снаружи. Причём в одной очереди в тесном помещении и на улице все: больные с температурой и подозрением на коронавирус, пациенты, пришедшие за выпиской. Врач один, народу много, приём долгий.

На регистратуре людей просят соблюдать дистанцию в 1,5 метра, но в таком случае на улице придётся ждать почти всем, многие игнорируют эту просьбу.

Сегодня утром ситуацию разбирал на планёрке главный врач больницы № 9. В медучреждении признали, что потоки пациентов нужно разделять.

— Проработан вопрос об организации отдельных помещений для создания отделения для температурящих больных, — ответили в клинической больнице.

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области напомнили, что в регионе продолжают действовать ограничения относительно коронавируса. Так, приём в больницах должен вестись строго по явкам, с приёмом одного пациента за полчаса.

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