Больные и здоровые вместе: в Ярославле пациентов выставили на улицу ждать приёма к терапевту

В Ярославле пациентов выставили на улицу ждать приёма к терапевту
В Ярославле людям пришлось отстоять очередь к терапевту на улице. Ситуация произошла в больнице № 9 в Дзержинском районе.
— Идёт слабый дождь, все мокнут, мёрзнут, дурдом! — написал возмущённый посетитель Илья Кибикин. — Помещение маленькое, и часть людей ждут внутри, часть снаружи. Причём в одной очереди в тесном помещении и на улице все: больные с температурой и подозрением на коронавирус, пациенты, пришедшие за выпиской. Врач один, народу много, приём долгий.
На регистратуре людей просят соблюдать дистанцию в 1,5 метра, но в таком случае на улице придётся ждать почти всем, многие игнорируют эту просьбу.
Сегодня утром ситуацию разбирал на планёрке главный врач больницы № 9. В медучреждении признали, что потоки пациентов нужно разделять.
— Проработан вопрос об организации отдельных помещений для создания отделения для температурящих больных, — ответили в клинической больнице.
В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области напомнили, что в регионе продолжают действовать ограничения относительно коронавируса. Так, приём в больницах должен вестись строго по явкам, с приёмом одного пациента за полчаса.