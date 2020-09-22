Больные и здоровые вместе: в Ярославле пациентов выставили на улицу ждать приёма к терапевту

В Ярославле людям пришлось отстоять очередь к терапевту на улице. Ситуация произошла в больнице № 9 в Дзержинском районе.

— Идёт слабый дождь, все мокнут, мёрзнут, дурдом! — написал возмущённый посетитель Илья Кибикин. — Помещение маленькое, и часть людей ждут внутри, часть снаружи. Причём в одной очереди в тесном помещении и на улице все: больные с температурой и подозрением на коронавирус, пациенты, пришедшие за выпиской. Врач один, народу много, приём долгий.



На регистратуре людей просят соблюдать дистанцию в 1,5 метра, но в таком случае на улице придётся ждать почти всем, многие игнорируют эту просьбу.