«Я этого не прощу»: врач скорой, обвинённый в равнодушии к больному ребёнку, ответил на нападки



Требуемую матерью дозу препарата медики всё же ввели после того, как она показала визитки — справки, которые бригада скорой оставляет у пациента после вызова.

— Я сразу сказал: «Покажите справку от невролога», — говорит врач. — Такой не было, она стала показывать визитки от прежних бригад. В одной из них увидел, что было введено два миллилитра. Решил, что значит, ребёнок эту дозу перенёс, и, чтобы женщина успокоилась, это возможно сделать. Ждали больше 20 минут до полного снятия приступа. Всё это время мать выводила нас на скандал. Я не знал, что она снимает, но в любом случае мы в таких ситуациях молчим и не поддаёмся на провокации. Когда убедились, что приступ снят, мы уехали. Я уже потом понял, ей было не до ребёнка — надо было снять поэффектней кино, выложить это.

Врач говорит, что так этого не оставит, и собирается подавать в суд.

— Я этого не прощу, — сказал Олег Шишкин. — Было много неприятных ситуаций, но такого хамства я ещё не встречал. Она меня поставила в бойцовскую позу, я этого не хотел.

