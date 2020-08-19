«Я этого не прощу»: врач скорой, обвинённый в равнодушии к больному ребёнку, ответил на нападки

Врач скорой, обвинённый в равнодушии к ребёнку, ответил на нападки
В Ярославской области разгорелся большой скандал - мама больного мальчика из Рыбинска обвинила врача скорой помощи в равнодушном отношении к ребенку. Уверяла, что он не торопился делать необходимый укол в нужной дозировке и, как ей показалось, был пьян. Всё сняла на видео. Главный герой ролика - доктор Олег Шишкин, именно он возглавлял приехавшую на вызов бригаду скорой помощи. Мы поговорили с ним, чтобы узнать и его точку зрения.
видео: Общественный Контроль г. Рыбинска / Vk.com
— Вся эта ситуация гиперболизирована, искусственно раздута, — считает врач. — Мать разговаривала в императивной форме, сразу потребовала ввести два миллилитра препарата «Реланиум» её сыну, у которого были эпилептические судороги. Это доза взрослого человека. Врач должен оценить состояние пациента, потом назначить препарат и дозировку. А с ребёнком вообще дело деликатное. Этот препарат — транквилизатор сильного действия, отнесён к наркотическим препаратам. Передозировка может вызвать остановку дыхания. Его вводят дробно: сначала небольшую часть, смотрят, как переносится, и, если судороги не прекращаются, дозу увеличивают. В данном случае судороги были нетяжёлыми. Конечно, я сильно удивился, что мать требует дозу взрослого. Она на своем — делайте, и всё! Она же лучше знает, больше умеет. Я 40 лет работаю, кто мне будет диктовать? Все мои пациенты живы и здоровы. Знаете лучше нас — вводите сами. А если вызываете скорую, будьте добры корректно разговаривать.
Требуемую матерью дозу препарата медики всё же ввели после того, как она показала визитки — справки, которые бригада скорой оставляет у пациента после вызова.
— Я сразу сказал: «Покажите справку от невролога», — говорит врач. — Такой не было, она стала показывать визитки от прежних бригад. В одной из них увидел, что было введено два миллилитра. Решил, что значит, ребёнок эту дозу перенёс, и, чтобы женщина успокоилась, это возможно сделать. Ждали больше
Врач говорит, что так этого не оставит, и собирается подавать в суд.
— Я этого не прощу, — сказал Олег Шишкин. — Было много неприятных ситуаций, но такого хамства я ещё не встречал. Она меня поставила в бойцовскую позу, я этого не хотел.
По словам врача, он уже давал объяснение в прокуратуре, проведено внутреннее расследование.
— Получили дисциплинарное взыскание за неправильную форму, в остальном всё нормально, других претензий ни со стороны надзорных органов, ни руководства станции скорой помощи ко мне нет, — сказал Олег Шишкин. — Не нужно нам мешать, и будет всё ок.
Напомним, что скандал произошёл