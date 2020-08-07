«Умрёт — закажем экспертизу»: мама больного ребёнка обвинила врача скорой в равнодушии

По словам женщины, для того чтобы нейтрализовать приступ, ребенку необходим укол «Реланиума» (диазипама) в дозировке 0,1 мг на 1 кг веса. Подобные приступы требуют быстрого вмешательства, чем быстрее, тем меньше приступ оставит последствий.

— Сам доктор осматривал и трогал больного ребенка, не помыв руки, без перчаток, без масок, в испачканной форме, неспешно измерял температуру и светил ребенку фонариком в глаза, — уточнила женщина. — Переспрашивал, с чего я взяла, что у ребенка приступ, если нет судорог. Я пыталась объяснить врачу, что я наблюдаю за ребенком постоянно, и начало приступа можно определить по глазам, кроме того, голова ребенка ушла влево и не поворачивалась.

Со слезами на глазах женщина просила поскорее ввести препарат малышу, объясняя это тем, что если не поторопиться, то ребенок умрет, на что врач, по словам мамы, ответил: «Умрет — закажем экспертизу».

Мама потребовала от врача представиться — назвать фамилию.

— Нет, — ответил доктор. — Нет. Я не желаю с вами знакомиться.