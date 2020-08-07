«Умрёт — закажем экспертизу»: мама больного ребёнка обвинила врача скорой в равнодушии

В Рыбинске разгорелся громкий скандал после вызова скорой помощи ребенку, больному эпилепсией, которому требовался срочный укол. По словам мамы малыша, бригада скорой приехала быстро, но вот далее события стали развиваться странным образом.
Видео: Общественный Контроль г. Рыбинска / Vk.com
— Я сразу сообщила врачу диагноз ребенка, что он на инвалидности, какую дозировку дают, как рассчитывают препарат и его название — «Реланиум», — рассказала мама малыша. — Доктор уточнил, есть ли такой препарат у меня, и после отрицательного ответа он начал предъявлять мне претензии, что они свой «Реланиум» на нас тратить не собираются.
По словам женщины, для того чтобы нейтрализовать приступ, ребенку необходим укол «Реланиума» (диазипама) в дозировке 0,1 мг на
— Сам доктор осматривал и трогал больного ребенка, не помыв руки, без перчаток, без масок, в испачканной форме, неспешно измерял температуру и светил ребенку фонариком в глаза, — уточнила женщина. — Переспрашивал, с чего я взяла, что у ребенка приступ, если нет судорог. Я пыталась объяснить врачу, что я наблюдаю за ребенком постоянно, и начало приступа можно определить по глазам, кроме того, голова ребенка ушла влево и не поворачивалась.
Со слезами на глазах женщина просила поскорее ввести препарат малышу, объясняя это тем, что если не поторопиться, то ребенок умрет, на что врач, по словам мамы, ответил: «Умрет — закажем экспертизу».
Мама потребовала от врача представиться — назвать фамилию.
— Нет, — ответил доктор. — Нет. Я не желаю с вами знакомиться.
— Не надо со мной знакомиться. Я не желаю, чтобы такие врачи работали у нас на скорых.
Врач сохраняет спокойствие, мама в отчаянии говорит:
— Может, мне ещё одну скорую помощь вызвать, чтобы они побыстрее укол сделали?
— Пожалуйста. Хоть кого вызывайте. Можете господина Путина Владимира Владимировича, — отвечает врач.
— После длительных просьб доктор все-таки попросил медсестру набрать
На эту историю отреагировали в департаменте здравоохранения по Ярославской области.
— Скорая приехала, уложившись в норматив. Укол сделали препаратом, который был в скорой. Врач был абсолютно трезв.
По факту жалобы инициирована внутренняя проверка на станции скорой помощи Рыбинска, — сообщили в департаменте. — В случае, если факты подтвердятся, к виновному будут предприняты меры административного характера.
Напомним, самим врачам скорой помощи тоже иногда достаётся от пациентов или их родственников. В конце июня подвыпивший мужчина ворвался на станцию скорой помощи в Ярославле и угрожал сотрудникам. Так он выражал своё негативное отношение к их работе.