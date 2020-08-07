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Заместитель губернатора Ярославской области самоизолировался из-за коронавируса

В правительстве рассказали о ситуации с Андреем Шабалиным

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В семье у Андрея Шабалина нашли коронавирус

В семье у Андрея Шабалина нашли коронавирус

Заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин, который отвечает за связи с общественностью и проведение выборов, самоизолировался в связи с коронавирусом. Информацию о том, что у чиновника COVID-19, распространил один из ярославских телеграмм-каналов. Однако в правительстве пояснили, что это не совсем так.

— У Андрея Юрьевича Шабалина отрицательный результат теста на новую коронавирусную инфекцию. Однако заболел один из членов его семьи. В понедельник, когда Андрей Юрьевич вышел на работу после отпуска и это стало известно, он самоизолировался. Круг контактировавших в первый рабочий день с Андреем Юрьевичем был максимально узким, чтобы никого не подвергать риску, все контактировавшие также самоизолировались, — прокомментировала пресс-служба областной администрации.

Также в правительстве пояснили, что на работе органов власти ситуация с чиновником никак не отразилась.

Напомним, за сутки на утро 7 августа в Ярославской области выявили 41 нового заболевшего коронавирусом. Число выздоровевших увеличилось на 96 человек.

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коронавирусАндрей Шабалин
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