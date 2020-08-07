Заместитель губернатора Ярославской области самоизолировался из-за коронавируса

Заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин, который отвечает за связи с общественностью и проведение выборов, самоизолировался в связи с коронавирусом. Информацию о том, что у чиновника COVID-19, распространил один из ярославских телеграмм-каналов. Однако в правительстве пояснили, что это не совсем так.



— У Андрея Юрьевича Шабалина отрицательный результат теста на новую коронавирусную инфекцию. Однако заболел один из членов его семьи. В понедельник, когда Андрей Юрьевич вышел на работу после отпуска и это стало известно, он самоизолировался. Круг контактировавших в первый рабочий день с Андреем Юрьевичем был максимально узким, чтобы никого не подвергать риску, все контактировавшие также самоизолировались, — прокомментировала пресс-служба областной администрации.

