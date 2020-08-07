Зараза не отступает: в Ярославской области снова растет количество заболевших COVID

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5241 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1421 (27,1%) без клинических проявлений. Нарастающим итогом зарегистрировано 877 135 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки выписано 7235 человек. Выписано за весь период — 683 592. За сутки умерли 119 человек, за весь период — 14 725.

