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Зараза не отступает: в Ярославской области снова растет количество заболевших COVID

Оперштаб выдал свежие данные на 7 августа

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В Ярославской области зафиксирован новый прирост заболевших

В Ярославской области зафиксирован новый прирост заболевших

Ярославский оперштаб: 7 августа коронавирус выявлен у 41 человека

В Ярославской области продолжается распространение коронавирусной инфекции. На утро 7 августа в регионе выявили 41 нового заболевшего. Число выздоровевших увеличилось на 96 человек.

— За всё время в Ярославской области COVID-19 выявили у 6309 человек, выздоровели 5677, умерли — 31, — уточнили общие цифры в Информационном центре по коронавирусу в России.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5241 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1421 (27,1%) без клинических проявлений. Нарастающим итогом зарегистрировано 877 135 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки выписано 7235 человек. Выписано за весь период — 683 592. За сутки умерли 119 человек, за весь период — 14 725.

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Ярославлькоронавирус
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