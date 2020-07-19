«Не надо ныть»: ярославцы ответили врачу, пристыдившему людей за отдых на пляжах

Дмитрий Горчаков опубликовал на своей странице в Facebook эмоциональное сообщение знакомого врача-реаниматолога, с 21 мая работающего в красной зоне одной из больниц Екатеринбурга. Друзья доктора спрашивали, чем могут помочь ему. Он в ответ написал, что лучшая помощь — соблюдение самоизоляции, и рассказал, что до сих пор в ковид-госпиталях лежат крайне тяжёлые больные, инфекция продолжает поражать людей.
Его колонка вызвала отклик у ярославцев. Во многом — негативный. Горожане не согласны считать себя виноватыми в распространении инфекции.
Гость
— Так нефиг было вам, медикам, диагнозы и причины смерти подделывать или молчать в тряпочку, когда вас заставляли. Сами приложили все усилия, чтобы людям казалось, что всё в порядке.
Елена Попова
— Так в поликлиниках и анализ-то не уговоришь взять, они же сами не хотят статистику свою портить, если и умирают люди в больницах, то не от коронавируса (по данным Минздрава).
Александр
— Менять профессию надо...Народ не виноват, ему зарплату за сидение на попе не выдают.
Светлана Голованова
— Всё открыли, всё разрешили, вот народ и расслабился!
Гость
— А люди телек смотрят, а там все хорошо — пандемию победили, все в шоколаде, чики-пуки. И верят, и смотрят на тех, кто в масках, как на идиотов. Лично доводится слышать от многих «так пандемия же кончилась». Да, люди — бараны, потому что они смотрят телек, и если бы там говорили то, что на самом деле происходит, они бы вели себя по-другому. А когда правдивая информация только «по блату», так чего людей винить!
Однако некоторых возмутило просто то, что доктор высказался. Мол, доплаты врач получает, значит, пусть работает и не жалуется.
Гость
— Врачам хотя бы за это платят, хотя бы какая-то компенсация усиленного труда! Не надо ныть! А младший персонал трудится не меньше, только за это ничего не получают!
Потерявшийся дед
— С 21 мая без выходных.... Спасибо за труд, конечно, но вам и оплата за него назначена, в Москве, например, врач с зарплатой в 80 тыс. стал получать 200 в месяц при лечении больных. Терпите, людей не переделать.
Гость
— А мы с 28 марта без работы и без всякой оплаты! Лучше бы без выходных работать...
Нашёлся доктор, поддержавший коллегу.
Гость
— Надо в СМИ говорить правду! И показывать этих тяжелейших больных в реанимации на 1-м канале часами, чтоб все видели, а не лить елей, как у нас все хорошо и прекрасно в этой борьбе с пандемией. Когда люди будут владеть настоящей информацией, то сразу очнутся. А кто такой смелый, пусть идет работать санитаром, хоть в отделение ковидное, хоть в морг. Там же такие БЕШЕНЫЕ деньги платят! А вирус такая ерунда! Я — доктор, и, поверьте, все более чем серьезно и опасно. Когда это вас коснется, то понимание реалий, пришедшее так поздно, вас уже не спасет.