«Не надо ныть»: ярославцы ответили врачу, пристыдившему людей за отдых на пляжах

Гость

— Так нефиг было вам, медикам, диагнозы и причины смерти подделывать или молчать в тряпочку, когда вас заставляли. Сами приложили все усилия, чтобы людям казалось, что всё в порядке.



Елена Попова

— Так в поликлиниках и анализ-то не уговоришь взять, они же сами не хотят статистику свою портить, если и умирают люди в больницах, то не от коронавируса (по данным Минздрава).



Александр

— Менять профессию надо...Народ не виноват, ему зарплату за сидение на попе не выдают.



Светлана Голованова

— Всё открыли, всё разрешили, вот народ и расслабился!



Гость

— А люди телек смотрят, а там все хорошо — пандемию победили, все в шоколаде, чики-пуки. И верят, и смотрят на тех, кто в масках, как на идиотов. Лично доводится слышать от многих «так пандемия же кончилась». Да, люди — бараны, потому что они смотрят телек, и если бы там говорили то, что на самом деле происходит, они бы вели себя по-другому. А когда правдивая информация только «по блату», так чего людей винить!



Однако некоторых возмутило просто то, что доктор высказался. Мол, доплаты врач получает, значит, пусть работает и не жалуется.