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Здоровье

Заместителя директора ярославского депздрава поставили руководить городской больницей

Он сообщил о новых задачах, которые перед ним поставило руководство

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Сергей Давлетов перешёл из департамента здравоохранения на пост главного врача больницы № 2

Сергей Давлетов перешёл из департамента здравоохранения на пост главного врача больницы № 2

В ярославской клинической больнице № 2 новый главный врач. Им назначен Сергей Давлетов, до этого занимавший пост заместителя директора регионального департамента здравоохранения и с 2018 года курировавший лечебное направление.

— Передо мной поставлены новые задачи, — сообщил Сергей Давлетов. — Одна из главных — реализация программы модернизации первичного звена, развитие поликлинической службы больницы. Коллектив знаком. Тем более что ранее мы все работали в одной команде. Думаю, вместе мы сможем поднять больницу на более серьезный уровень. Район быстро развивается и жителям крайне необходима современная и качественная медицинская помощь.

До этого исполняющей обязанности директора больницы была Елена Дайникова. Она продолжит работать в медучреждении.

Исполнять обязанности Сергея Давлетова в департаменте временно будет другой заместитель директора — Олег Аверкин.

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главный врачСергей Давлетовбольница №2 Ярославль
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