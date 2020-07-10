Заместителя директора ярославского депздрава поставили руководить городской больницей

В ярославской клинической больнице № 2 новый главный врач. Им назначен Сергей Давлетов, до этого занимавший пост заместителя директора регионального департамента здравоохранения и с 2018 года курировавший лечебное направление.



— Передо мной поставлены новые задачи, — сообщил Сергей Давлетов. — Одна из главных — реализация программы модернизации первичного звена, развитие поликлинической службы больницы. Коллектив знаком. Тем более что ранее мы все работали в одной команде. Думаю, вместе мы сможем поднять больницу на более серьезный уровень. Район быстро развивается и жителям крайне необходима современная и качественная медицинская помощь.

