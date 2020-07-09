В ярославских больницах лежат 113 пациентов с коронавирусом: в каком они состоянии

По данным на 9 июля, в больницах Ярославской области лежит 331 пациент с симптомами COVID-19 и 113 человек с подтверждённым коронавирусом. В региональном оперштабе рассказали о состоянии больных.



— Состояние большинства пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, находящихся на лечении в стационаре, оценивается как удовлетворительное и средней тяжести. В тяжелом состоянии — 7 человек. В крайне тяжелом состоянии — 1 человек, — сообщили власти.



Напомним, в последний раз данные о состоянии пациентов обнародовались месяц назад — 10 июня. На тот момент с диагнозом COVID-19 в стационарах находилось в два раза больше людей — 292 человека. Из них также один был в крайне тяжёлом состоянии, 21 — в тяжёлом.

