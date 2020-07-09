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В ярославских больницах лежат 113 пациентов с коронавирусом: в каком они состоянии

В оперштабе сообщили о тяжелых и крайне тяжелых больных

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Пациентов с COVID-19 стало меньше, но тяжелые случаи по-прежнему есть

Пациентов с COVID-19 стало меньше, но тяжелые случаи по-прежнему есть

По данным на 9 июля, в больницах Ярославской области лежит 331 пациент с симптомами COVID-19 и 113 человек с подтверждённым коронавирусом. В региональном оперштабе рассказали о состоянии больных.

— Состояние большинства пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, находящихся на лечении в стационаре, оценивается как удовлетворительное и средней тяжести. В тяжелом состоянии — 7 человек. В крайне тяжелом состоянии — 1 человек, — сообщили власти.

Напомним, в последний раз данные о состоянии пациентов обнародовались месяц назад — 10 июня. На тот момент с диагнозом COVID-19 в стационарах находилось в два раза больше людей — 292 человека. Из них также один был в крайне тяжёлом состоянии, 21 — в тяжёлом.

За последние сутки количество зараженных коронавирусом выросло в регионе на 41 человека. Всего в Ярославской области с начала эпидемии зарегистрировано 5147 заболевших COVID-19, выздоровело 4140 человек, умерло 22 человека.

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