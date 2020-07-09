За сутки в Ярославской области подтвердили коронавирусную инфекцию ещё у 41 человека

Рано думать, что коронавирус уже отступил. В Ярославской области, согласно официальной статистике, каждый день инфекцию выявляют у десятков новых людей. На утро 9 июля, по данным федерального оперативного штаба, в регионе подтвердился COVID-19 ещё у 41 человека.
— Заболевших за всё время 5147. Выздоровели за сутки 99 человек, итого за всё время 4140, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.
По стране за сутки выявили 6509 заболевших в 85 регионах, из них 27,3% оказались заражены коронавирусом, но не имели симптомов. Умерли за последние сутки в России 176 человек.