За сутки в Ярославской области подтвердили коронавирусную инфекцию ещё у 41 человека

Рано думать, что коронавирус уже отступил. В Ярославской области, согласно официальной статистике, каждый день инфекцию выявляют у десятков новых людей. На утро 9 июля, по данным федерального оперативного штаба, в регионе подтвердился COVID-19 ещё у 41 человека.

— Заболевших за всё время 5147. Выздоровели за сутки 99 человек, итого за всё время 4140, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.