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За сутки в Ярославской области подтвердили коронавирусную инфекцию ещё у 41 человека

Заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает расти

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В Ярославской области не снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией&nbsp;

В Ярославской области не снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией 

Рано думать, что коронавирус уже отступил. В Ярославской области, согласно официальной статистике, каждый день инфекцию выявляют у десятков новых людей. На утро 9 июля, по данным федерального оперативного штаба, в регионе подтвердился COVID-19 ещё у 41 человека.

— Заболевших за всё время 5147. Выздоровели за сутки 99 человек, итого за всё время 4140, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.

В июле график по вновь выявленным заболеваниям стал выглядеть ровно&nbsp;

В июле график по вновь выявленным заболеваниям стал выглядеть ровно 

По стране за сутки выявили 6509 заболевших в 85 регионах, из них 27,3% оказались заражены коронавирусом, но не имели симптомов. Умерли за последние сутки в России 176 человек.

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