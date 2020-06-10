За последние сутки в Ярославской области произошёл резкий прирост пациентов, попавших на больничные койки в ковид-отделения — плюс 35 человек. Таким образом, общее количество больных с коронавирусом и его симптомами, находящихся на лечении в стационарах, увеличилось до рекордного значения — 813 человек. Из них — 292 с подтвержденным диагнозом, 521 — с симптомами COVID-19. В региональном оперштабе рассказали о состоянии первой группы пациентов.

— За последние сутки пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в стационарах стало меньше на 10 человек. В крайне тяжелом состоянии находится 1 заболевший, состояние 21 пациента оценивается как тяжелое, 195 — как средней тяжести, 75 чувствуют себя удовлетворительно. Еще сутки назад в тяжелом состоянии находилось 28 пациентов, а состояние 204 пациентов оценивалось как средней тяжести, — сообщили в оперштабе.