«Поражено 40% лёгких»: депутат пригрозил судом медикам, отказавшим в госпитализации его тёще

После публикации 76.RU про мужчину, который попал в COVID-госпиталь только после того, как доказал, что болеет коронавирусом, депутат муниципалитета Дмитрий Соколов сообщил, что с его родственницей произошла аналогичная история.



— Моей тёще отказали в госпитализации, поставив диагноз ОРВИ, — рассказал он. — Попасть на лечение в больницу она смогла лишь только после того, как сдала анализы в платной лаборатории и доказала, что у неё коронавирус. Хотя у неё несколько дней держалась температура 39 градусов и был кашель дикий. Если бы врач сразу отправил на томограф, то её раньше бы начали лечить, а сейчас у неё уже поражено 40% лёгких.

