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«Поражено 40% лёгких»: депутат пригрозил судом медикам, отказавшим в госпитализации его тёще

Народный избранник уверен, что врачи должны были лечить его родственницу от коронавируса раньше

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Депутат уверен, что медики должны были лечить его родственницу от коронавируса раньше

Депутат уверен, что медики должны были лечить его родственницу от коронавируса раньше

После публикации 76.RU про мужчину, который попал в COVID-госпиталь только после того, как доказал, что болеет коронавирусом, депутат муниципалитета Дмитрий Соколов сообщил, что с его родственницей произошла аналогичная история.

— Моей тёще отказали в госпитализации, поставив диагноз ОРВИ, — рассказал он. — Попасть на лечение в больницу она смогла лишь только после того, как сдала анализы в платной лаборатории и доказала, что у неё коронавирус. Хотя у неё несколько дней держалась температура 39 градусов и был кашель дикий. Если бы врач сразу отправил на томограф, то её раньше бы начали лечить, а сейчас у неё уже поражено 40% лёгких.

Депутат также заявил, что намерен подать в суд на врача за халатность, если в ближайшее время не получит от медиков вразумительного разъяснения того, как такое могло произойти.

Известно, что женщина работает начальницей одного из почтовых отделений Ярославля.

— Сотрудница с 26 июня находилась на больничном и отсутствовала на рабочем месте, — сообщил пресс-секретарь УФПС Ярославской области Геннадий Додохов. — Под наблюдением врачей она сдала пробы на коронавирусную инфекцию, устно сообщила о положительных результатах своему руководству. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Отделение на карантин закрывать не стали. На почте сообщили, что все помещения дезинфицированы и угрозы распространения инфекции там нет.

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