«Поражено 40% лёгких»: депутат пригрозил судом медикам, отказавшим в госпитализации его тёще

После публикации 76.RU про мужчину, который попал в COVID-госпиталь только после того, как доказал, что болеет коронавирусом, депутат муниципалитета Дмитрий Соколов сообщил, что с его родственницей произошла аналогичная история.
— Моей тёще отказали в госпитализации, поставив диагноз ОРВИ, — рассказал он. — Попасть на лечение в больницу она смогла лишь только после того, как сдала анализы в платной лаборатории и доказала, что у неё коронавирус. Хотя у неё несколько дней держалась температура 39 градусов и был кашель дикий. Если бы врач сразу отправил на томограф, то её раньше бы начали лечить, а сейчас у неё уже поражено 40% лёгких.
Депутат также заявил, что намерен подать в суд на врача за халатность, если в ближайшее время не получит от медиков вразумительного разъяснения того, как такое могло произойти.
Известно, что женщина работает начальницей одного из почтовых отделений Ярославля.
— Сотрудница с 26 июня находилась на больничном и отсутствовала на рабочем месте, — сообщил пресс-секретарь УФПС Ярославской области Геннадий Додохов. — Под наблюдением врачей она сдала пробы на коронавирусную инфекцию, устно сообщила о положительных результатах своему руководству. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Отделение на карантин закрывать не стали. На почте сообщили, что все помещения дезинфицированы и угрозы распространения инфекции там нет.