Заболевший коронавирусом ярославец смог попасть в COVID-госпиталь, только когда доказал, что болеет

Заболевший коронавирусом житель Ярославля смог попасть в больницу на лечение, только когда сам доказал, что у него COVID-19. Сергей Картавый почти неделю пролежал дома с высокой температурой, жаропонижающие таблетки не помогали.
— Сначала он вызвал врача из поликлиники, та сказала, что у него острый бронхит и оставила дома, — рассказали родственники 59-летнего мужчины. — Направление на анализ она выписывать отказалась. Через несколько дней, когда ему стало совсем плохо, он вызвал скорую. Те тоже сказали, что никаких тестов делать не нужно.
Мужчина врачам не поверил, ведь все симптомы указывали на то, что у него коронавирус. Родственники смогли найти платную лабораторию, из которой пришли домой специалисты и взяли мазки.
— Через два дня результаты были готовы — тест оказался положительным, — уточнил сын пациента Николай Картавый. — Только после этого его госпитализировали.
Сейчас мужчина находится на лечении в больнице имени Семашко. Родственники говорят, что он идёт на поправку. Но пока он сидел дома, то успел заразить коронавирусом свою жену. Также анализы сдали старшая дочь мужчины и её трое детей, которые были в контакте с заболевшим, сейчас они ждут результатов.
— Первый раз вызов был 25 июня, клиники коронавируса у него выявлено не было, — рассказали медики. — Через день был повторный вызов — мужчина от рентгена отказался, сказал, что мазок сделает сам, чтобы долго не ждать результат. 30 июня он был госпитализирован, его состояние здоровья оценивается как средней тяжести.
В Ярославской области, только по официальным данным, с начала эпидемии было зафиксировано 4866 случаев заболевания коронавирусом, 19 пациентов умерли.