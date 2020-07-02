Заболевший коронавирусом ярославец смог попасть в COVID-госпиталь, только когда доказал, что болеет

Мужчина врачам не поверил, ведь все симптомы указывали на то, что у него коронавирус. Родственники смогли найти платную лабораторию, из которой пришли домой специалисты и взяли мазки.



— Через два дня результаты были готовы — тест оказался положительным, — уточнил сын пациента Николай Картавый. — Только после этого его госпитализировали.



Сейчас мужчина находится на лечении в больнице имени Семашко. Родственники говорят, что он идёт на поправку. Но пока он сидел дома, то успел заразить коронавирусом свою жену. Также анализы сдали старшая дочь мужчины и её трое детей, которые были в контакте с заболевшим, сейчас они ждут результатов.



— Первый раз вызов был 25 июня, клиники коронавируса у него выявлено не было, — рассказали медики. — Через день был повторный вызов — мужчина от рентгена отказался, сказал, что мазок сделает сам, чтобы долго не ждать результат. 30 июня он был госпитализирован, его состояние здоровья оценивается как средней тяжести.



В Ярославской области, только по официальным данным, с начала эпидемии было зафиксировано 4866 случаев заболевания коронавирусом, 19 пациентов умерли.

