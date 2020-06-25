Коронавирусом заболели ещё 45 человек: данные о COVID-19 в Ярославской области на 25 июня

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России сообщил, что за последние сутки в России было зарегистрировано 7113 новых подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в 82 регионах.



— В Ярославской области было выявлено 45 заболевших, — говорится в сводке оперштаба. — Всего в регионе коронавирусом заболели 4571 человек. Новых выздоровевших — 39, летальных — 0; всего за весь период — 2903 и 18 соответственно.

