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Коронавирусом заболели ещё 45 человек: данные о COVID-19 в Ярославской области на 25 июня

Инфекция не отступает

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В Ярославской области только по официальным данным коронавирусом заразились уже более 4,5 тысячи человек

В Ярославской области только по официальным данным коронавирусом заразились уже более 4,5 тысячи человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России сообщил, что за последние сутки в России было зарегистрировано 7113 новых подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в 82 регионах.

— В Ярославской области было выявлено 45 заболевших, — говорится в сводке оперштаба. — Всего в регионе коронавирусом заболели 4571 человек. Новых выздоровевших — 39, летальных — 0; всего за весь период — 2903 и 18 соответственно.

В целом в России нарастающим итогом зарегистрировано 613 994 случая (+1,2%) заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За последние сутки выписано 6342 человека. Выписано за весь период — 375 164. За последние сутки умерли 92 человека. Умерло за весь период — 8605 человек.

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