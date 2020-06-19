Тесты на коронавирус в Ярославской области будут делать не только в Роспотребнадзоре, но и прямо в поликлиниках. Об этом на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы сообщила и.о. директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области Диана Смыслова. Это позволит сократить время ожидания результата. Правда, воспользоваться такой возможностью смогут далеко не все.



— Исследования тестов в поликлиниках за счет средств ОМС будут делать для пациентов, которые ложатся в стационары на плановое лечение, для тех, кто отправляется в санатории, и им нужны будут справки. Мощности для этого у нас есть, — уточнила Смыслова.

