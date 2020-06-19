Тесты на коронавирус в Ярославской области будут делать не только в Роспотребнадзоре, но и прямо в поликлиниках. Об этом на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы сообщила и.о. директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области Диана Смыслова. Это позволит сократить время ожидания результата. Правда, воспользоваться такой возможностью смогут далеко не все.
— Исследования тестов в поликлиниках за счет средств ОМС будут делать для пациентов, которые ложатся в стационары на плановое лечение, для тех, кто отправляется в санатории, и им нужны будут справки. Мощности для этого у нас есть, — уточнила Смыслова.
По её словам, в начале следующей недели соответствующий федеральный приказ должен будет выйти.
Правда, ответить чётко на вопрос депутатов о том, успеют ли люди, которые уже с 1 июля собираются отправиться в санатории, получить справки, представитель фонда ОМС не смогла. Но отметили, что тесты будут делать оперативно.
Напомним, сейчас тесты на коронавирус у всех пациентов берут врачи больниц и поликлиник и отправляют на исследование в лабораторию Роспотребнадзора. Как оказалось, сдать в полном объеме свои тесты медучреждения могут не всегда. Более того, пациенты жалуются, что ждать результатов приходится очень долго.