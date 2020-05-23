Больше сотни, но уже не пик: Ярославская область пытается выйти на плато

А это вчера на заседании комитета по здравоохранению зачитали рассказ пациентки из Ярославской ЦРБ. Это кошмар какой-то.

— Мне страшно вспоминать, что я там пережила. Меня почти не лечили. Рентген не делали ни разу, до вашего обращения ко мне никто не подходил, таблетки не приносили. Порой кончались лекарства и мы лежали просто так. Со мной лежала бабушка, к ней вообще никто не приходил. Один раз поменяли памперс. Не кормили, пить не давали, она умерла на моих глазах от бездействия. Кто-то сказал, что ее надо везти в реанимацию, но так никто и не пришел. С соседом по палате пытались кричать, стучать, не нашли ни одного медика. Было ощущение, что во всей больнице мы одни. Ходил какой-то мальчик-студент в маске, делал нам уколы. Обед привозили в 16 часов, завтрак — в 11, развозить еду было некому. От безысходности мы рыдали. После проверки убрали трупы, которые десятками стояли у дверей моей палаты, в пяти метрах от моей кровати. На мою просьбу убрать трупы сказали: «Не переживайте, они не встанут».

Мы получили ответ властей.

