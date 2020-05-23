Больше сотни, но уже не пик: Ярославская область пытается выйти на плато

Состояние заболевших
Подробные данные позаболевшим
Оперативный штаб Ярославской области публикует очаги распространения инфекции:
- Ярocлавль — 1334;
- Рыбинск — 266;
- Гаврилoв-Ямский МР — 168;
- Ростовский МР — 102;
- Тутaевсĸий MР — 101;
- Ярoславский МР — 92;
- Пеpеслaвский гoрoдсĸoй oкpуг — 83;
- Рыбинский MР — 72;
- Hекрaсовский МP — 47;
- Ƃopисoглебский МР — 42;
- Большесельский МР — 33;
- Угличский МР — 28;
- Даниловский МР — 17;
- Неĸоузсĸий МР — 17;
- Пошехонcкий МР — 8;
- Пeрвомайский МP — 6;
- Бpейтовский МP — 5;
- Мышкинcкий MР — 2;
- Любимсĸий MP — 1.
— выздоровевших — 493 человекa;
— умеpших — 13 чeловeк;
— на лечении — 1918 челoвек;
— всегo гoспитализирoванных нa инфeĸционныe койки и пeрeпрофилированныe койки в стациoнары pегиoна 686 пациeнтов: 277 с подтверждённой кoрoнавирyснoй инфeкциeй, 409 с типичной клиникoй COVID-19;
— лабoратoрныx иccлeдований за сyтки — 1437;
— нa oбязательнoй изоляции (вернyвшиеся из-за границы) — 179 человеĸ;
— на карантинe (ĸонтаĸтировавшиe с забoлевшими) — 2177 челoвек.
За последние сутки в России зафиксировано 9434 новых случая коронавируса. 8111 человек выздоровели, 139 скончались, — передает федеральный оперативный штаб. С начала пандемии диагноз поставлен 335 882 людям, из больниц выписались уже 107 936 человек, 3388 — умерли.
В мире, по данным университета Хопкинса, зарегистрировано более 5,2 млн случаев коронавирусной инфекции. На первом месте США, где более 1,6 млн заражений, Россия — на втором, Бразилия, где почти 331 тысяча случаев, занимает третье место.
+115 заболевших за сутки
В Ярославской области стабилизировалось число новых случаев коронавируса за сутки. По данным федерального оперштаба, 23 мая выявили ещё 115 человек. Это больше, чем вчера, но не выше пика, который случился 20 мая (тогда было +135 человек)
— В Ярославской области +115, всего 2424, новых выздоровевших 49, летальных нет, всего 493 выздоровевших и 13 умерших соответственно, — уточнили в информационном центре по коронавирусу в России.
В парках Нью-Йорка и Калифорнии для наглядности социальной дистанции рисуют круги на газонах с травой.
В Совфеде предложили досрочно назначать трудовую пенсию борющимся с коронавирусом врачам.
Сейчас пенсия назначается досрочно людям, работавшим в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях МЧС и участвовавшим в ликвидации ЧС.
Производство вакцины от коронавируса в России планируется начать к концу лета, заявил РИА «Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
— Нам такие сроки ставят, исходя из того, что все-таки приходится делать в условиях пандемии, к концу лета, чтобы мы постарались выйти уже на производство. К сожалению, производство сразу не позволит большое количество населения нашей страны иммунизировать, но сейчас принимаются организаторами здравоохранения беспрецедентные усилия и действия, чтобы, когда вакцина будет зарегистрирована, максимально быстро перейти к ее масштабированию, — рассказал Гинцбург агентству.
С начала пандемии в России провели более 8,4 млн тестов на коронавирус, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 276 тыс. человек, сообщает Роспотребнадзор.
Давайте поговорим про вакцину от ковида (когда-нибудь её же изобретут!).
А это вчера на заседании комитета по здравоохранению зачитали рассказ пациентки из Ярославской ЦРБ. Это кошмар какой-то.
— Мне страшно вспоминать, что я там пережила. Меня почти не лечили. Рентген не делали ни разу, до вашего обращения ко мне никто не подходил, таблетки не приносили. Порой кончались лекарства и мы лежали просто так. Со мной лежала бабушка, к ней вообще никто не приходил. Один раз поменяли памперс. Не кормили, пить не давали, она умерла на моих глазах от бездействия. Кто-то сказал, что ее надо везти в реанимацию, но так никто и не пришел. С соседом по палате пытались кричать, стучать, не нашли ни одного медика. Было ощущение, что во всей больнице мы одни. Ходил какой-то мальчик-студент в маске, делал нам уколы. Обед привозили в 16 часов, завтрак — в 11, развозить еду было некому. От безысходности мы рыдали. После проверки убрали трупы, которые десятками стояли у дверей моей палаты, в пяти метрах от моей кровати. На мою просьбу убрать трупы сказали: «Не переживайте, они не встанут».
Мы получили ответ властей.
Напомним, что мы открыли сбор вопросов к губернатору по всей этой коронавирсной ситуации. Спрашивайте в комментариях под постом.
С утра, конечно, короткий обзор по самым важным новостям за минувшие сутки:
- В Ярославской области запустили онлайн-сервис для оформления пособия на детей от 3 до 7 лет. Как получить деньги.
- За сутки в области выявили 103 человек, заразившихся коронавирусом. И это похоже на плато.
- Коронавирус изменил формат последних звонков. Как всё будет.
- Госпитализировано большое количество пациентов: карта распространения коронавируса (22 мая).
- Врачи скорой помощи из Углича обратились к Путину из-за недоплат. Ответ властей.
- В Ярославле на карантин закрыли два детских сада.
- Спрогнозировали пик смертности от ковида, а Путин сказал, когда будет вторая волна заболеваемости.
- Рассказали, сколько пациентов на самом деле умерло в COVID-отделениях.
- Сотни новых мест откроют для больных коронавирусом: куда повезут пациентов
- Больницы и поликлиники хотят вернуть в обычный режим работы. Назвали дату.