В Ярославской области коронавирус выявили у младенца, который только родился в 2020 году. Об этом сообщили в региональном оперштабе. К счастью, болезнь у малыша протекала в легкой форме, госпитализация не потребовалась.



— В регионе от коронавируса выздоровели 136 человек. Часть пациентов, заболевших COVID-19, проходили лечение амбулаторно и госпитализация им не потребовалась. Среди них жители Рыбинска, Переславля-Залесского, Ростова, Гаврилов-Яма, Ярославля, — добавили в оперштабе.

Всего по Ярославской области с начала пандемии выявлено 935 заразившихся. Прирост за последние сутки — 55 новых случаев. На 7 мая в регионе 11 летальных исходов.

