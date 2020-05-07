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Самому маленькому пациенту с коронавирусом в Ярославской области нет ещё года

Самому маленькому пациенту с коронавирусом в Ярославской области нет ещё года

В Ярославской области коронавирус выявили у младенца, который только родился в 2020 году. Об этом сообщили в региональном оперштабе. К счастью, болезнь у малыша протекала в легкой форме, госпитализация не потребовалась.

— В регионе от коронавируса выздоровели 136 человек. Часть пациентов, заболевших COVID-19, проходили лечение амбулаторно и госпитализация им не потребовалась. Среди них жители Рыбинска, Переславля-Залесского, Ростова, Гаврилов-Яма, Ярославля, — добавили в оперштабе.

Всего по Ярославской области с начала пандемии выявлено 935 заразившихся. Прирост за последние сутки — 55 новых случаев. На 7 мая в регионе 11 летальных исходов.

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