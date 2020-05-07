Жительница поселка Борисоглебский Ярославской области выложила пост в соцсетях о том, что её семья подверглась нападкам односельчан после того, как муж женщины заразился коронавирусом.



— Мы думали, что не окажемся в таком положении, хотя находились в группе риска, так как муж работает в Москве. Но случилось то, что случилось. У коллеги мужа по работе выявили COVID-19. 25 апреля из-за контакта с больным нам тоже сделали тест, — рассказала Лариса (фамилию она попросила не указывать).



По словам женщины, у мужа тест сначала показал сомнительно-положительный результат. Только вечером 27 апреля им сообщили, что присутствие вируса в его организме подтвердилось. У самой Ларисы и ее дочери коронавируса не обнаружили. Тем не менее с 28 апреля вся семья находится на карантине и соблюдает режим строгой изоляции. По словам женщины, вирус у её мужа протекает достаточно легко — с обычными признаками простудного заболевания, без температуры. У остальных членов семьи вообще никаких симптомов нет.

