Жительница поселка Борисоглебский Ярославской области выложила пост в соцсетях о том, что её семья подверглась нападкам односельчан после того, как муж женщины заразился коронавирусом.
— Мы думали, что не окажемся в таком положении, хотя находились в группе риска, так как муж работает в Москве. Но случилось то, что случилось. У коллеги мужа по работе выявили COVID-19. 25 апреля из-за контакта с больным нам тоже сделали тест, — рассказала Лариса (фамилию она попросила не указывать).
По словам женщины, у мужа тест сначала показал сомнительно-положительный результат. Только вечером 27 апреля им сообщили, что присутствие вируса в его организме подтвердилось. У самой Ларисы и ее дочери коронавируса не обнаружили. Тем не менее с 28 апреля вся семья находится на карантине и соблюдает режим строгой изоляции. По словам женщины, вирус у её мужа протекает достаточно легко — с обычными признаками простудного заболевания, без температуры. У остальных членов семьи вообще никаких симптомов нет.
При этом Лариса пожаловалась, что, как только в поселке стало известно о болезни, на её семью обрушилась критика.
— Стали говорить, что мы нарушаем режим самоизоляции, хотя мы сейчас на строгом карантине. 26 и 27 апреля, пока ждали результатов теста, тоже старались ни с кем не контактировать, — говорит женщина. — Но все обсуждения и слухи стали настолько заразны, порой просто токсичны и, наверное, нужно лечить не только легкие от вируса, но и мозги от вранья. Почему у нас в поселке не являются преступниками те, кто могут позволить себе зайти в магазин, отовариться и пройти мимо кассы под прицелом камер? А вот стать носителем данного вируса — это преступление? Самодисциплина и предупреждение распространения данного вируса зависит от каждого из нас. Многие адекватно реагируют на сложившееся и поддерживают нашу семью. Абсолютно никто не застрахован от этой вирусной напасти, и только оказавшись на нашем месте, можно испытать весь этот абсурдный негатив борисоглебской пандемии.
Сейчас семья ждет результатов повторных тестов, надеется на отрицательные результаты и окончание изоляции.
Сейчас в Борисоглебском районе 8 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Всего по Ярославской области с начала пандемии выявлено 935 заразившихся. Прирост за последние сутки — 55 новых случаев. На 7 мая в регионе 11 летальных исходов.