Расскажите бабушкам: как уберечь пожилых родственников от мошенников и коронавируса

С первых дней пандемии коронавируса старики попали в группу риска из-за количества инфицированных и числу летальных случаев. Нагрузка на иммунную систему приводит к осложнениям, в том числе к вирусной пневмонии, а затем и к самым плохим исходам. А еще инфекция развязала руки мошенникам, для которых пожилые люди — идеальные жертвы в силу доверчивости и неосведомленности. Преступники придумали несколько схем, чтобы помочь расстаться с деньгами, и люди «серебряного возраста» в эту ловушку попадают особенно охотно.

Рассказываем, как уберечь пенсионеров от инфекции и преступников.