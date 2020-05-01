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В Ярославской области вдвое увеличилось общее количество больных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии

В Ярославской области вдвое увеличилось общее количество больных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии

Оперштаб Ярославской области озвучил данные о состоянии пациентов с коронавирусом на 1 мая. К сожалению, общее количество больных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии выросло по сравнению с предыдущим днём вдвое.

— По данным за последние сутки, в тяжелом состоянии 7 человек, в крайне тяжелом — один, — рассказали в региональном оперштабе.

Вчера в тяжелом состоянии был один пациент, в крайне тяжелом — три. В состоянии средней тяжести в Ярославской области находятся 74 человека (30 апреля было 93), в удовлетворительном — 405 человек (30 апреля было 341).

Данные о состоянии пациентов с коронавирусом на 1 мая

Данные о состоянии пациентов с коронавирусом на 1 мая

Напомним, 1 мая в Ярославской области зафиксирован резкий рост положительных тестов на коронавирус — он подтвердился сразу у 64 человек. И это стало рекордом для региона. По мнению специалистов, это стало последствием минувших выходных. Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в регионе составило 570 человек. Из них 78 человек поправились, пятеро скончались. До 11 мая в Ярославской области продлен режим повышенной готовности, на границах выставлены дополнительные посты.

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