Оперштаб Ярославской области озвучил данные о состоянии пациентов с коронавирусом на 1 мая. К сожалению, общее количество больных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии выросло по сравнению с предыдущим днём вдвое.



— По данным за последние сутки, в тяжелом состоянии 7 человек, в крайне тяжелом — один, — рассказали в региональном оперштабе.



Вчера в тяжелом состоянии был один пациент, в крайне тяжелом — три. В состоянии средней тяжести в Ярославской области находятся 74 человека (30 апреля было 93), в удовлетворительном — 405 человек (30 апреля было 341).