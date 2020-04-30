Ловят зараженных коронавирусом: что происходит на границах Ярославской области. Фото

В Ярославской области с 30 апреля усилили контроль за передвижением транспорта через границы региона. В Переславле, Рыбинске, Некрасовском, Первомайском, Угличском районах организовали дополнительные посты. На них дежурят сотрудники ГИБДД, Центра гигиены и эпидемиологии, местных администраций.
У водителей и пассажиров проезжающих машин выборочно проверяют документы, спрашивают о целях поездки и напоминают о необходимости соблюдения режима самоизоляции, исключения дополнительных контактов, поездок и встреч.
— По единой информационной базе данных проверяется, не должны ли въезжающие или выезжающие находиться на карантине как заболевшие или контактировавшие с инфицированными. В случае нарушения будет составляться административный протокол, нарушителю запретят въезд-выезд и отправят на изоляцию, — сообщил директор департамента региональной безопасности Михаил Соловьев.
Напомним, усиленный контроль введён на границах Ярославской области по распоряжению губернатора Ярославской области Дмитрий Миронова.
— Хочу ещё раз напомнить о необходимости соблюдать меры предосторожности. Каждый из нас, выходя из дома, подвергает опасности не только себя, но и других. Впереди майские праздники, многие захотят поехать на дачи, на природу. И это желание объяснимо, но постарайтесь быть предельно осторожными, отмените необязательные поездки, особенно если вы — в группе риска. Давайте не будем так рисковать без необходимости и вместе поможем сохранить едва наметившуюся тенденцию снижения числа заболевших. Надо собраться с силами и перетерпеть вынужденную изоляцию, чтобы уже в скором времени можно было вернуться к обычному укладу, — отметил Дмитрий Миронов.
Напомним, за последние сутки увеличилось количество летальных исходов от коронавируса — скончалась 75-летняя женщина. Общее количество заболевших в Ярославской области на 30 апреля составило 506 человек, увеличившись за сутки на 23 человека. 60 человек выздоровели.
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