Ловят зараженных коронавирусом: что происходит на границах Ярославской области. Фото

В Ярославской области с 30 апреля усилили контроль за передвижением транспорта через границы региона. В Переславле, Рыбинске, Некрасовском, Первомайском, Угличском районах организовали дополнительные посты. На них дежурят сотрудники ГИБДД, Центра гигиены и эпидемиологии, местных администраций.



У водителей и пассажиров проезжающих машин выборочно проверяют документы, спрашивают о целях поездки и напоминают о необходимости соблюдения режима самоизоляции, исключения дополнительных контактов, поездок и встреч.

