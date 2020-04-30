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От коронавируса в Ярославской области скончалась женщина

В регионе зарегистрирована пятая смерть от COVID-19

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В Ярославской области зарегистрирована пятая смерть от коронавируса

В Ярославской области зарегистрирована пятая смерть от коронавируса

Печальная новость. Количество умерших от коронавируса в Ярославской области увеличилось на одного человека. За минувшие сутки в регионе скончалась 75-летняя женщина.

— К сожалению, коронавирусная инфекция унесла ещё одну жизнь. Умерла женщина 75-ти лет с множественными хроническими заболеваниями. Приношу свои соболезнования и хочу ещё раз напомнить о необходимости соблюдать меры предосторожности, — написал у себя на страничке в соцсетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Таким образом, количество умерших от COVID-19 в регионе на 30 апреля выросло до 5 человек.

При этом есть и хорошая новость — трое человек поправились. Всего количество выздоровевших с начала пандемии в регионе — 63 человека.

Напомним, количество новых заболевших коронавирусом в Ярославской области на 30 апреля — 23 человека. Общее количество — 506 человек. 27 апреля в Москве от COVID-19 скончался врач скорой помощи из Ярославля.

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