От коронавируса в Ярославской области скончалась женщина

Печальная новость. Количество умерших от коронавируса в Ярославской области увеличилось на одного человека. За минувшие сутки в регионе скончалась 75-летняя женщина.



— К сожалению, коронавирусная инфекция унесла ещё одну жизнь. Умерла женщина 75-ти лет с множественными хроническими заболеваниями. Приношу свои соболезнования и хочу ещё раз напомнить о необходимости соблюдать меры предосторожности, — написал у себя на страничке в соцсетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.



Таким образом, количество умерших от COVID-19 в регионе на 30 апреля выросло до 5 человек.

