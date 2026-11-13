Новый раунд переговоров и обмен пленными: Зеленский встретился с посланниками Трампа — главные заявления

Зеленский рассказал, где могут пройти следующие переговоры Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Глава Украины Владимир Зеленский встретился с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча прошла в Дублине и длилась более часа. Рассказываем о главных заявлениях по итогам переговоров.

Так, Зеленский заявил, что следующие мирные переговоры могут состояться в ОАЭ или Швейцарии. При этом он не сообщил, когда именно пройдет встреча.

«Мы открыты, вы знаете, мой посыл был очень простым: давайте быстрее, ребята, если можно. Сейчас состоялась встреча — давайте двигаться дальше», — сказал глава Украины журналистам после встречи.

Российская сторона пока не делала официальных объявлений о дате и месте по новым переговорам. Однако, как ранее заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия и США договорились, что новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине должен состояться.

«Условлено, что этот переговорный процесс и этот переговорный трек будет продолжен», — сказал он журналистам по итогам визита спецпосланников Дональда Трампа в Москву.

Еще одним пунктом обсуждения стал вопрос об участии европейцев в переговорном процессе. Как заявил Кушнер, президент России Владимир Путин согласился допустить представителей Европы к обсуждению ситуации по Украине.

«Мы не можем заключить это соглашение без участия европейцев за столом переговоров. Мы говорили президенту Путину, что считаем это крайне важным. Президент Зеленский также решительно поддерживает эту позицию и заявляет об этом с самого начала», — сказал посланник президента США.

Отметим, что пока Кремль официально не прокомментировал вопрос об участии европейцев в переговорах. Однако глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас уже заявила, что Европу должны представлять председатель Европейского совета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и она сама в качестве верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

«Разумеется, главы государств и правительств могут принять другое решение, если захотят. Но гарантирую вам, что это будет очень сложная задача. Проще придерживаться уже существующих договоренностей», — цитирует издание Delfi слова Каллас.

Также Зеленский по итогам встречи анонсировал крупнейший обмен военнопленными с Россией. Однако точную цифру он не назвал. Ранее Юрий Ушаков отмечал, что Россия надеется, что Украина серьезно подойдет к выполнению договоренности по этому вопросу.

«Поддержана обсуждавшаяся в Абу-Даби инициатива о проведении очередного, по всей видимости, самого масштабного обмена военнопленными. Надеемся, что украинская сторона серьезно подойдет к выполнению в принципе достигнутой в Абу-Даби новой договоренности», — сказал Ушаков журналистам.

В последний раз стороны проводили эту процедуру 23 октября: тогда в Россию вернулись 207 бойцов, столько же боевиков передали Украине.