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«Жить по режиму»: куда нельзя будет ходить ярославцам в майские праздники

Губернатор подписал изменения в указ

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На границах области выставили посты

На границах области выставили посты

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал изменения в свой указ, регламентирующие жизнь региона во время режима повышенной готовности. Изменения связаны с продлением нерабочих дней до 11 мая (об этом говорил Путин в своём обращении).

— До этой даты продолжится действие ограничительных мероприятий на территории области. По-прежнему нельзя посещать досуговые и развлекательные учреждения, рестораны, проводить массовые мероприятия. Кафе могут работать только навынос и на доставку. Жители региона старше 65-ти должны находиться в изоляции, за исключением случаев, когда их присутствие на рабочем месте критически важно, — написал Миронов. — Кроме того, 6, 7, 8 мая, согласно постановлению Правительства области, продолжат работу системообразующие предприятия и все те, чья деятельность была разрешена ранее на региональном уровне. При обязательном соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. Будут действовать дежурные группы в детских садах. Обучение до окончания учебного года пройдёт в дистанте. Словом, в начале мая продолжим жить по апрельскому режиму. Далее, исходя из эпидемиологической ситуации решим — сможем ли уже постепенно начать снимать ограничения. Многое будет зависеть от наших действий в эти праздники. Чем выше уровень сознательности — тем больше вероятность возвращения к нормальной жизни!

Кроме того, с сегодняшнего дня на границах Ярославской области выставили посты. Сотрудники ДПС выборочно проверяют тех, кто пересекает границу региона — ловят заражённых коронавирусной инфекцией.

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