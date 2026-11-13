Стая собак насмерть загрызла девочку по пути в школу — власти потребовали отловить животных

Местные жители отмечают, что собаки часто нападают на людей (иллюстративное фото) Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Стая собак насмерть загрызла 12-летнюю девочку в Пакистане. Ребенок шла в религиозную школу, когда на нее напала стая бродячих псов. Об этом сообщает местное издание The Nation.

«Девочка получила множественные раны и скончалась на месте», — говорится в сообщении.

Инцидент вызвал панику в округе Бахавалнагар, где произошла трагедия. Местные жители отмечают, что в округе гуляет много бродячих собак и они часто нападают на людей.

По факту трагедии уполномоченный округа Бахавалнагар Ирфан Али Катиа потребовал провести расследование. Также он поручил местным властям усилить отлов бродячих животных, а также привлекать к ответственности владельцев домашних собак, которые нападают на людей.