Стая собак насмерть загрызла девочку по пути в школу — власти потребовали отловить животных

Стая собак насмерть загрызла 12-летнюю девочку в Пакистане. Ребенок шла в религиозную школу, когда на нее напала стая бродячих псов. Об этом сообщает местное издание The Nation.
«Девочка получила множественные раны и скончалась на месте», — говорится в сообщении.
Инцидент вызвал панику в округе Бахавалнагар, где произошла трагедия. Местные жители отмечают, что в округе гуляет много бродячих собак и они часто нападают на людей.
По факту трагедии уполномоченный округа Бахавалнагар Ирфан Али Катиа потребовал провести расследование. Также он поручил местным властям усилить отлов бродячих животных, а также привлекать к ответственности владельцев домашних собак, которые нападают на людей.
Отметим, нападения бродячих собак на людей не редкость. Так, стая псов искусала пятилетнюю девочку в Красноярском крае, ребенок получила рваные раны головы, лица и рук. Похожий случай произошел и в Екатеринбурге, там животные покусали 16-летнюю студентку. А в Татарстане девятилетняя девочка на автобусной остановке также подверглась нападению стаи бродячих собак. Ребенок скончалась в больнице от полученных ран.