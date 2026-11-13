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Происшествия Стая собак насмерть загрызла девочку по пути в школу — власти потребовали отловить животных

Стая собак насмерть загрызла девочку по пути в школу — власти потребовали отловить животных

Ребенок погиб на месте от полученных травм

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Местные жители отмечают, что собаки часто нападают на людей (иллюстративное фото) | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUМестные жители отмечают, что собаки часто нападают на людей (иллюстративное фото) | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Местные жители отмечают, что собаки часто нападают на людей (иллюстративное фото)

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Стая собак насмерть загрызла 12-летнюю девочку в Пакистане. Ребенок шла в религиозную школу, когда на нее напала стая бродячих псов. Об этом сообщает местное издание The Nation.

«Девочка получила множественные раны и скончалась на месте», — говорится в сообщении.

Инцидент вызвал панику в округе Бахавалнагар, где произошла трагедия. Местные жители отмечают, что в округе гуляет много бродячих собак и они часто нападают на людей.

По факту трагедии уполномоченный округа Бахавалнагар Ирфан Али Катиа потребовал провести расследование. Также он поручил местным властям усилить отлов бродячих животных, а также привлекать к ответственности владельцев домашних собак, которые нападают на людей.

Отметим, нападения бродячих собак на людей не редкость. Так, стая псов искусала пятилетнюю девочку в Красноярском крае, ребенок получила рваные раны головы, лица и рук. Похожий случай произошел и в Екатеринбурге, там животные покусали 16-летнюю студентку. А в Татарстане девятилетняя девочка на автобусной остановке также подверглась нападению стаи бродячих собак. Ребенок скончалась в больнице от полученных ран.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Школа Собака Нападение Смерть
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